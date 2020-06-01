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Formula 1 / 突发新闻

蒙扎市长确认意大利大奖赛空场举行且续约一年

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蒙扎市长确认意大利大奖赛空场举行且续约一年
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2020年6月1日 下午8:46

2020年意大利大奖赛确定将于原日期在蒙扎赛道“闭门”进行，同时赛事推广方与F1续约一年至2025年。

在原始的2020赛历上，今年的意大利大奖赛被安排在9月6日，与比利时斯帕“背靠背”。

虽然蒙扎所处的意大利北部是新冠肺炎疫情在欧洲最早的爆发点，一度也成为“重灾区”，但是经过几个月的全民“抗疫”之后，亚平宁半岛随着疫情缓解而逐步“解封”。这使得F1在今年重返“速度圣殿”成为可能。

就在F1即将公布修订版赛历的欧洲部分赛程前，根据《米兰体育报》的报道，蒙扎市长达里奥·阿莱维（Dario Allevi）在昨天的例行疫情简报会上确认蒙扎的比赛将如期举行，尽管届时将以空场的形式进行。

他同时透露，赛事推广方意大利汽车俱乐部（ACI）已经与F1就意大利大奖赛的办赛合同延长至2025年达成协议。

“我接到了等待已久的来自ACI意大利主席安杰洛·斯蒂奇·达米安尼（Angelo Sticchi Damiani）的电话，”阿莱维说，“他向我确认意大利大奖赛将于9月6日在蒙扎进行。”

“当许多赛道因为这次的卫生紧急事件而不得不放弃，蒙扎会举行比赛，尽管会以关门的形式。并且根据协议，F1已经决定与我们赛道延长一年合约：赛车将在‘速度圣殿’继续飞驰至少直到2025年。”

去年的意大利大奖赛前，在法拉利建队90周年的庆祝典礼上，ACI主席达米安尼和F1老板切斯·凯利当着米兰大教堂广场前近万名车迷，宣布双方签订了为期5年的新办赛协议。

那场比赛，查尔斯·莱克勒克首次代表法拉利在蒙扎作战，就帮助跃马时隔10年“收复”主场，同时一举奠定他在这支意大利车队及其车迷心目中的地位。

今年F1将继续造访蒙扎，将让意大利大奖赛延续其从未缺席任何一届世界锦标赛的纪录。而可以理解的是，本次在蒙扎“关门”比赛必然将改变原本的商业模式。蒙扎赛道可能既不会像银石那样向F1索要场租费，也不会提出归还承办费的要求，而是自动往后顺延一年合约。

如果没有意外的话，F1将在今天公布新的前8场赛程，意大利将是欧洲阶段的最后一场。至于那之后前往其他非欧洲国家的计划，仍然有待确定。

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Author Frankie Mao

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