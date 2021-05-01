葡萄牙大奖赛FP3：维斯塔潘超越梅赛德斯双雄登上榜首

虽然梅赛德斯车手在周五两节练习里包揽了时间榜第一，但是红牛势均力敌。本周末最后60分钟的练习，维斯塔潘在换上软胎之后，先做出一圈1分18.545秒，已经快过了汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯。之后，他又提升到1分18.489秒，并一举成为排位赛前新的全场标杆。

汉密尔顿落后红牛当家车手0.236秒，而名列第三的博塔斯相差队友不到0.1秒。本阶段里，驾驶另一辆红牛赛车的塞尔吉奥·佩雷兹以0.02秒之差列第四。

周五的第二节练习中，前十名被0.6秒覆盖，本阶段虽然差距有所扩大，但第二级别里最快的赛车并没有落后太多。这一次Alpine取代了法拉利成为全场第三快的车队，而且埃斯特班·奥康距离前队友只有0.02秒，同时领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯。

在度过了不理想的周五之后，迈凯伦的诺里斯在第三个练习阶段的后半段找回一些感觉，排名第八位，位于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之前。而基米·莱科宁代表阿尔法·罗密欧挤入前十，刚好领先日本新秀角田裕毅0.07秒。

丹尼尔·里卡多落在第12位，相差队友诺里斯0.3秒。安东尼奥·吉奥维纳兹位于第13，处在费尔南多·阿隆索身前。

值得一提的是，哈斯车手米克·舒马赫虽然拍在第15，但领先阿斯顿·马丁、威廉姆斯的四位车手，同时比垫底的队友尼基塔·马兹平快了近0.6秒。阿斯顿·马丁在本周末启用了升级套件，但因为只完成了一套，先用在了兰斯·斯特罗尔的赛车上。加拿大人相差舒马赫0.057秒，而且只比身后的乔治·拉塞尔快0.037秒。

塞巴斯蒂安·维特尔排名倒数第三，只是领先尼古拉斯·拉蒂菲和马兹平。