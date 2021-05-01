葡萄牙大奖赛FP3：维斯塔潘超越梅赛德斯双雄登上榜首
马克斯·维斯塔潘在葡萄牙大奖赛排位赛前的最后一个练习阶段做出全场标杆时间，并且领先争冠对手刘易斯·汉密尔顿0.2秒。
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虽然梅赛德斯车手在周五两节练习里包揽了时间榜第一，但是红牛势均力敌。本周末最后60分钟的练习，维斯塔潘在换上软胎之后，先做出一圈1分18.545秒，已经快过了汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯。之后，他又提升到1分18.489秒，并一举成为排位赛前新的全场标杆。
汉密尔顿落后红牛当家车手0.236秒，而名列第三的博塔斯相差队友不到0.1秒。本阶段里，驾驶另一辆红牛赛车的塞尔吉奥·佩雷兹以0.02秒之差列第四。
周五的第二节练习中，前十名被0.6秒覆盖，本阶段虽然差距有所扩大，但第二级别里最快的赛车并没有落后太多。这一次Alpine取代了法拉利成为全场第三快的车队，而且埃斯特班·奥康距离前队友只有0.02秒，同时领先法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯。
在度过了不理想的周五之后，迈凯伦的诺里斯在第三个练习阶段的后半段找回一些感觉，排名第八位，位于AlphaTauri的皮埃尔·加斯利之前。而基米·莱科宁代表阿尔法·罗密欧挤入前十，刚好领先日本新秀角田裕毅0.07秒。
丹尼尔·里卡多落在第12位，相差队友诺里斯0.3秒。安东尼奥·吉奥维纳兹位于第13，处在费尔南多·阿隆索身前。
值得一提的是，哈斯车手米克·舒马赫虽然拍在第15，但领先阿斯顿·马丁、威廉姆斯的四位车手，同时比垫底的队友尼基塔·马兹平快了近0.6秒。阿斯顿·马丁在本周末启用了升级套件，但因为只完成了一套，先用在了兰斯·斯特罗尔的赛车上。加拿大人相差舒马赫0.057秒，而且只比身后的乔治·拉塞尔快0.037秒。
塞巴斯蒂安·维特尔排名倒数第三，只是领先尼古拉斯·拉蒂菲和马兹平。
|Series
|Formula 1
|Event
|Portuguese GP
|Author
|Frankie Mao