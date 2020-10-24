葡萄牙大奖赛FP3：博塔斯包揽三节练习标杆时间

汉密尔顿在周五练习结束后表示，因为在下午对调校进行了修改，他对W11赛车“感觉相当糟糕”。而当天的两个阶段里，博塔斯高居头名。

今天，在第一场于阿尔加夫赛道进行的排位赛前，博塔斯又在最后60分钟的练习阶段里再次做出标杆时间1分16.654秒。

汉密尔顿在重返驾驶舱后，大幅度追上队友。不过，英国人在第二次单圈冲刺模拟时，在8号弯出现失误后跑上了砂石区，因此未能进步。这让他最终以只以0.026秒的微弱劣势屈居第二。

赛道上最接近梅赛德斯的车手依然是马克斯·维斯塔潘。相比周五时，他与博塔斯的差距只有不到0.2秒，并且用的是中性胎做出个人最快时间。

周五下午的练习里， AlphaTauri的皮埃尔·加斯利因为赛车突然短路并且起火而提前收工。重返赛道之后，法国人在周六的练习里做出全场第四快的时间，而且距离维斯塔潘只有0.08秒，同时领先驾驶另一辆RB16赛车的亚历山大·阿尔本0.1秒。

查尔斯·莱克勒克连续三个阶段跻身前十。本周末开始以后，摩纳哥人对法拉利SF1000的单圈速度感到积极。虽然落在阿尔本之后，但是比迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯快了千分之九秒。

塞恩斯帮助迈凯伦继续在“车队争三”的较量中稍稍占先，但是Racing Point塞尔吉奥·佩雷兹只以0.06秒之差紧随其后。周五第二节里做出全场第三快的兰多·诺里斯，在本阶段落到了队友之后，但还是能够排在第九，位于埃斯特班·奥康之前。

塞巴斯蒂安·维特尔刚好与前十名相差了0.019秒。在德国人身后的是丹尼尔·科维亚特和基米·莱科宁。丹尼尔·里卡多由于DRS故障，放弃了排位赛模拟圈。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔延续着不俗的发挥，以第15位结束排位赛前的赛道准备工作，位居兰斯·斯特罗尔等人身前。

倒计时一分钟时，赛会突然出示红旗，提前结束了本阶段。原来倒数第二弯有一个窨井盖在维特尔的赛车经过后翻起，需要进行维修。