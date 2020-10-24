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Formula 1 / 葡萄牙大奖赛 / 自由练习报告

葡萄牙大奖赛FP3：博塔斯包揽三节练习标杆时间

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葡萄牙大奖赛FP3：博塔斯包揽三节练习标杆时间
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梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯在葡萄牙大奖赛最后一节自由练习过后，仍然把持着时间榜头名，但前一天对赛车感觉不佳的刘易斯·汉密尔顿只相差队友0.02秒。

汉密尔顿在周五练习结束后表示，因为在下午对调校进行了修改，他对W11赛车“感觉相当糟糕”。而当天的两个阶段里，博塔斯高居头名。

今天，在第一场于阿尔加夫赛道进行的排位赛前，博塔斯又在最后60分钟的练习阶段里再次做出标杆时间1分16.654秒。

汉密尔顿在重返驾驶舱后，大幅度追上队友。不过，英国人在第二次单圈冲刺模拟时，在8号弯出现失误后跑上了砂石区，因此未能进步。这让他最终以只以0.026秒的微弱劣势屈居第二。

赛道上最接近梅赛德斯的车手依然是马克斯·维斯塔潘。相比周五时，他与博塔斯的差距只有不到0.2秒，并且用的是中性胎做出个人最快时间。

周五下午的练习里， AlphaTauri的皮埃尔·加斯利因为赛车突然短路并且起火而提前收工。重返赛道之后，法国人在周六的练习里做出全场第四快的时间，而且距离维斯塔潘只有0.08秒，同时领先驾驶另一辆RB16赛车的亚历山大·阿尔本0.1秒。

查尔斯·莱克勒克连续三个阶段跻身前十。本周末开始以后，摩纳哥人对法拉利SF1000的单圈速度感到积极。虽然落在阿尔本之后，但是比迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯快了千分之九秒。

塞恩斯帮助迈凯伦继续在“车队争三”的较量中稍稍占先，但是Racing Point塞尔吉奥·佩雷兹只以0.06秒之差紧随其后。周五第二节里做出全场第三快的兰多·诺里斯，在本阶段落到了队友之后，但还是能够排在第九，位于埃斯特班·奥康之前。

塞巴斯蒂安·维特尔刚好与前十名相差了0.019秒。在德国人身后的是丹尼尔·科维亚特和基米·莱科宁。丹尼尔·里卡多由于DRS故障，放弃了排位赛模拟圈。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔延续着不俗的发挥，以第15位结束排位赛前的赛道准备工作，位居兰斯·斯特罗尔等人身前。

倒计时一分钟时，赛会突然出示红旗，提前结束了本阶段。原来倒数第二弯有一个窨井盖在维特尔的赛车经过后翻起，需要进行维修。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 27 1'16.654  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 23 1'16.680 0.026
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 21 1'16.812 0.158
4 France Pierre Gasly AlphaTauri 24 1'16.930 0.276
5 Thailand Alex Albon Red Bull 25 1'17.117 0.463
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 20 1'17.229 0.575
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 24 1'17.238 0.584
8 Mexico Sergio Perez Racing Point 17 1'17.297 0.643
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 22 1'17.478 0.824
10 France Esteban Ocon Renault 20 1'17.666 1.012
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari 24 1'17.685 1.031
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 29 1'17.720 1.066
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 20 1'17.922 1.268
14 Australia Daniel Ricciardo Renault 13 1'17.935 1.281
15 United Kingdom George Russell Williams 20 1'18.032 1.378
16 Canada Lance Stroll Racing Point 17 1'18.100 1.446
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 1'18.201 1.547
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 13 1'18.287 1.633
19 Canada Nicholas Latifi Williams 20 1'18.397 1.743
20 France Romain Grosjean Haas 19 1'18.454 1.800
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Series Formula 1
Event 葡萄牙大奖赛
车手 瓦尔特利 博塔斯
Author Frankie Mao

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