葡萄牙大奖赛FP2：汉密尔顿登上榜首，阿隆索第五

由于赛道上有窨井盖松脱，国际汽联赛事总监迈克尔·马西带队上赛道逐一进行检修，导致下午的阶段延后10分钟开始。

用中性胎的前半段，上午跑出最快单圈的瓦尔特里·博塔斯仍然占据了先手。不过换上最软配方的轮胎后，前一阶段只排名第五的汉密尔顿以1分19.837秒跃升到第一的位置。相比之下，芬兰人用相同配方轮胎做出的时间，只比此前用中性胎快了不到0.3秒。

此时，一度遇到线控刹车问题的维斯塔潘在回到赛道上后，用软胎做出一圈1分19.980秒，尽管没有赶上汉密尔顿，但介于两位梅赛德斯车手之间。

继前一阶段的练习后，法拉利再次成为赛道上第三快的车队。不过，本阶段里卡洛斯·塞恩斯比查尔斯·莱克勒克烧快，并且只相差博塔斯0.016秒。摩纳哥人比新队友慢了0.163秒，却位居第六。夹在两名法拉利车手之间的是两位Alpine车手，而且费尔南多·阿隆索以0.015秒排在队友埃斯特班·奥康身前。

上午位列前十名之外的丹尼尔·里卡多代表迈凯伦排在第八，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和今年加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。不过，三人之间只有不到0.1秒的差距。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利则以0.042秒之差被挡在前十之外，之后是兰多·诺里斯与乔治·拉塞尔。而塞巴斯蒂安·维特尔只排在第15位，还落在角田裕毅之后。

安东尼奥·吉奥维纳兹从卡勒姆·埃洛特手里接回赛车，但是与基米·莱科宁只是能避免倒数三位。米克·舒马赫继续领先尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平。