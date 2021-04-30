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Formula 1 / Portuguese GP 自由练习报告

葡萄牙大奖赛FP2：汉密尔顿登上榜首，阿隆索第五

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刘易斯·汉密尔顿在葡萄牙大奖赛第二节自由登上时间榜头名，而马克斯·维斯塔潘以0.143秒紧随其后。

葡萄牙大奖赛FP2：汉密尔顿登上榜首，阿隆索第五

由于赛道上有窨井盖松脱，国际汽联赛事总监迈克尔·马西带队上赛道逐一进行检修，导致下午的阶段延后10分钟开始。

用中性胎的前半段，上午跑出最快单圈的瓦尔特里·博塔斯仍然占据了先手。不过换上最软配方的轮胎后，前一阶段只排名第五的汉密尔顿以1分19.837秒跃升到第一的位置。相比之下，芬兰人用相同配方轮胎做出的时间，只比此前用中性胎快了不到0.3秒。

此时，一度遇到线控刹车问题的维斯塔潘在回到赛道上后，用软胎做出一圈1分19.980秒，尽管没有赶上汉密尔顿，但介于两位梅赛德斯车手之间。

继前一阶段的练习后，法拉利再次成为赛道上第三快的车队。不过，本阶段里卡洛斯·塞恩斯比查尔斯·莱克勒克烧快，并且只相差博塔斯0.016秒。摩纳哥人比新队友慢了0.163秒，却位居第六。夹在两名法拉利车手之间的是两位Alpine车手，而且费尔南多·阿隆索以0.015秒排在队友埃斯特班·奥康身前。

上午位列前十名之外的丹尼尔·里卡多代表迈凯伦排在第八，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和今年加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。不过，三人之间只有不到0.1秒的差距。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利则以0.042秒之差被挡在前十之外，之后是兰多·诺里斯与乔治·拉塞尔。而塞巴斯蒂安·维特尔只排在第15位，还落在角田裕毅之后。

安东尼奥·吉奥维纳兹从卡勒姆·埃洛特手里接回赛车，但是与基米·莱科宁只是能避免倒数三位。米克·舒马赫继续领先尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 33 1'19.837  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 26 1'19.980 0.143
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 28 1'20.181 0.344
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 33 1'20.197 0.360
5 Spain Fernando Alonso Alpine 32 1'20.220 0.383
6 France Esteban Ocon Alpine 31 1'20.235 0.398
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 33 1'20.360 0.523
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren 31 1'20.418 0.581
9 Canada Lance Stroll Aston Martin 31 1'20.427 0.590
10 Mexico Sergio Perez Red Bull 28 1'20.516 0.679
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 34 1'20.558 0.721
12 United Kingdom Lando Norris McLaren 28 1'20.757 0.920
13 United Kingdom George Russell Williams 32 1'20.976 1.139
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 33 1'21.053 1.216
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 32 1'21.074 1.237
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 1'21.225 1.388
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 32 1'21.238 1.401
18 Germany Mick Schumacher Haas 29 1'21.537 1.700
19 Canada Nicholas Latifi Williams 31 1'21.855 2.018
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 28 1'22.638 2.801
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