葡萄牙大奖赛FP2：汉密尔顿登上榜首，阿隆索第五
By: Frankie Mao
刘易斯·汉密尔顿在葡萄牙大奖赛第二节自由登上时间榜头名，而马克斯·维斯塔潘以0.143秒紧随其后。
由于赛道上有窨井盖松脱，国际汽联赛事总监迈克尔·马西带队上赛道逐一进行检修，导致下午的阶段延后10分钟开始。
用中性胎的前半段，上午跑出最快单圈的瓦尔特里·博塔斯仍然占据了先手。不过换上最软配方的轮胎后，前一阶段只排名第五的汉密尔顿以1分19.837秒跃升到第一的位置。相比之下，芬兰人用相同配方轮胎做出的时间，只比此前用中性胎快了不到0.3秒。
此时，一度遇到线控刹车问题的维斯塔潘在回到赛道上后，用软胎做出一圈1分19.980秒，尽管没有赶上汉密尔顿，但介于两位梅赛德斯车手之间。
继前一阶段的练习后，法拉利再次成为赛道上第三快的车队。不过，本阶段里卡洛斯·塞恩斯比查尔斯·莱克勒克烧快，并且只相差博塔斯0.016秒。摩纳哥人比新队友慢了0.163秒，却位居第六。夹在两名法拉利车手之间的是两位Alpine车手，而且费尔南多·阿隆索以0.015秒排在队友埃斯特班·奥康身前。
上午位列前十名之外的丹尼尔·里卡多代表迈凯伦排在第八，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和今年加盟红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。不过，三人之间只有不到0.1秒的差距。
AlphaTauri的皮埃尔·加斯利则以0.042秒之差被挡在前十之外，之后是兰多·诺里斯与乔治·拉塞尔。而塞巴斯蒂安·维特尔只排在第15位，还落在角田裕毅之后。
安东尼奥·吉奥维纳兹从卡勒姆·埃洛特手里接回赛车，但是与基米·莱科宁只是能避免倒数三位。米克·舒马赫继续领先尼古拉斯·拉蒂菲和尼基塔·马兹平。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|33
|1'19.837
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|26
|1'19.980
|0.143
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|28
|1'20.181
|0.344
|4
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|33
|1'20.197
|0.360
|5
|Fernando Alonso
|Alpine
|32
|1'20.220
|0.383
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|31
|1'20.235
|0.398
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|33
|1'20.360
|0.523
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|31
|1'20.418
|0.581
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|31
|1'20.427
|0.590
|10
|Sergio Perez
|Red Bull
|28
|1'20.516
|0.679
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|34
|1'20.558
|0.721
|12
|Lando Norris
|McLaren
|28
|1'20.757
|0.920
|13
|George Russell
|Williams
|32
|1'20.976
|1.139
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|33
|1'21.053
|1.216
|15
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|32
|1'21.074
|1.237
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|22
|1'21.225
|1.388
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|32
|1'21.238
|1.401
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|29
|1'21.537
|1.700
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|31
|1'21.855
|2.018
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|28
|1'22.638
|2.801
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