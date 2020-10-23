葡萄牙大奖赛FP2：博塔斯继续占先，维斯塔潘与斯特罗尔相撞

本阶段前30分钟，所有车队协助倍耐力进行2021年轮胎的研发，试用了没有标记的原型轮胎。当时，博塔斯驾驶配备了配方未知的轮胎做出最快的1分21.662秒。

此后，车手们换上本周末使用的轮胎继续进行练习。博塔斯以软胎跑出1分17.940秒，继续高居第一。此时，红牛车手马克斯·维斯塔潘以0.5秒之差落在第二，而法拉利的查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔分列第三四位。

上午阶段里落后0.3秒的刘易斯·汉密尔顿，没有得到干净的赛道位置，只跑出1分19.380秒，落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利身后，仅列第六位。

原型轮胎测试结束后不久，加斯利跑出了当时第五快的单圈时间。然而不久之后，他的赛车突然在通过13号弯回头弯时起火。法国人停车后以最快的速度逃出驾驶舱，但是这次事件导致了红旗出现。

练习阶段恢复后，车手们抓紧时间进行各自车队安排的短距离和长距离项目。但是在倒计时还剩22分钟时，维斯塔潘与Racing Point的兰斯·斯特罗尔在一号弯里发生了碰撞。当时红牛车手刚开始自己的快速圈，而已经完成了一圈的加拿大人继续高速前进。

RP20赛车被弹到缓冲区后动弹不得，而荷兰人则能够继续前进并回到维修区。为了清理Racing Point赛车，赛会出示了90分钟阶段里的第二面红旗。

直到时钟还剩8分钟不到时，练习才重新恢复。两辆迈凯伦赛车双双改进了时间，而且兰多·诺里斯做出的1分18.743秒一举提高到了第三的位置，领先莱克勒克。同时，卡洛斯·塞恩斯也攀升到了维特尔身前，但落后队友0.4秒不到。

汉密尔顿也在最后几分钟里出场，但是并没有提高个人时间，最终以第八名完成当天的工作，相差队友的当日标杆时间1.3秒之多。

雷诺车手埃斯特班·奥康位列第九，法国人在上午阶段的最后时刻遇到了机械问题。车队查明属于机油泄漏，并没有大碍。红牛的亚历山大·阿尔本正好挤进前十。

在这个两度被打断的阶段里，威廉姆斯的乔治·拉塞尔神勇地名列第11位，排在塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·里卡多身前。而他的队友尼古拉斯·拉塞尔紧随澳大利亚人。

阿尔法·罗密欧和哈斯的四位车手在最后六名里占据了四席，另外两人则是丹尼尔·科维亚特和斯特罗尔。