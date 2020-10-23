葡萄牙大奖赛FP2：博塔斯继续占先，维斯塔潘与斯特罗尔相撞

瓦尔特利·博塔斯在两次被红旗暂停的葡萄牙大奖赛第二节自由练习里继续占据头名，而马克斯·维斯塔潘和兰斯·斯特罗尔发生不必要的碰撞。
本阶段前30分钟，所有车队协助倍耐力进行2021年轮胎的研发，试用了没有标记的原型轮胎。当时，博塔斯驾驶配备了配方未知的轮胎做出最快的1分21.662秒。
此后，车手们换上本周末使用的轮胎继续进行练习。博塔斯以软胎跑出1分17.940秒，继续高居第一。此时，红牛车手马克斯·维斯塔潘以0.5秒之差落在第二，而法拉利的查尔斯·莱克勒克和塞巴斯蒂安·维特尔分列第三四位。
上午阶段里落后0.3秒的刘易斯·汉密尔顿，没有得到干净的赛道位置，只跑出1分19.380秒，落在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利身后，仅列第六位。
原型轮胎测试结束后不久，加斯利跑出了当时第五快的单圈时间。然而不久之后，他的赛车突然在通过13号弯回头弯时起火。法国人停车后以最快的速度逃出驾驶舱，但是这次事件导致了红旗出现。
练习阶段恢复后，车手们抓紧时间进行各自车队安排的短距离和长距离项目。但是在倒计时还剩22分钟时，维斯塔潘与Racing Point的兰斯·斯特罗尔在一号弯里发生了碰撞。当时红牛车手刚开始自己的快速圈，而已经完成了一圈的加拿大人继续高速前进。
RP20赛车被弹到缓冲区后动弹不得，而荷兰人则能够继续前进并回到维修区。为了清理Racing Point赛车，赛会出示了90分钟阶段里的第二面红旗。
直到时钟还剩8分钟不到时，练习才重新恢复。两辆迈凯伦赛车双双改进了时间，而且兰多·诺里斯做出的1分18.743秒一举提高到了第三的位置，领先莱克勒克。同时，卡洛斯·塞恩斯也攀升到了维特尔身前，但落后队友0.4秒不到。
汉密尔顿也在最后几分钟里出场，但是并没有提高个人时间，最终以第八名完成当天的工作，相差队友的当日标杆时间1.3秒之多。
雷诺车手埃斯特班·奥康位列第九，法国人在上午阶段的最后时刻遇到了机械问题。车队查明属于机油泄漏，并没有大碍。红牛的亚历山大·阿尔本正好挤进前十。
在这个两度被打断的阶段里，威廉姆斯的乔治·拉塞尔神勇地名列第11位，排在塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·里卡多身前。而他的队友尼古拉斯·拉塞尔紧随澳大利亚人。
阿尔法·罗密欧和哈斯的四位车手在最后六名里占据了四席，另外两人则是丹尼尔·科维亚特和斯特罗尔。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|32
|1'17.940
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|34
|1'18.535
|0.595
|3
|Lando Norris
|McLaren
|35
|1'18.743
|0.803
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|34
|1'18.838
|0.898
|5
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|32
|1'19.113
|1.173
|6
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|34
|1'19.175
|1.235
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|26
|1'19.178
|1.238
|8
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|27
|1'19.308
|1.368
|9
|Esteban Ocon
|Renault
|32
|1'19.496
|1.556
|10
|Alex Albon
|Red Bull
|37
|1'19.643
|1.703
|11
|George Russell
|Williams
|33
|1'19.821
|1.881
|12
|Sergio Perez
|Racing Point
|34
|1'19.901
|1.961
|13
|Daniel Ricciardo
|Renault
|28
|1'19.987
|2.047
|14
|Nicholas Latifi
|Williams
|33
|1'20.465
|2.525
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|34
|1'20.490
|2.550
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|29
|1'20.680
|2.740
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|33
|1'20.729
|2.789
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|32
|1'20.867
|2.927
|19
|Lance Stroll
|Racing Point
|26
|1'20.983
|3.043
|20
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|34
|1'21.396
|3.456
|VIEW FULL RESULTS
About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|葡萄牙大奖赛
|Sub-event
|FP2
|车手
|瓦尔特利 博塔斯
|Author
|Frankie Mao