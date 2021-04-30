葡萄牙大奖赛FP1：博塔斯0.025秒领先维斯塔潘，汉密尔顿第五
By: Frankie Mao
瓦尔特利·博塔斯在葡萄牙大奖赛第一节自由练习中以0.025秒的微弱优势，领先红牛当家车手马克斯·维斯塔潘，刘易斯·汉密尔顿无缘前三。
博塔斯在本周末第一个赛道阶段里始终占据时间榜的靠前位置。芬兰人在用硬胎期间，已1分20.506秒位列时间榜第一，比当时排名第二的维斯塔潘快0.3秒。
此后换上软胎进行练习，博塔斯在先做出一圈1份20.088秒的基础上，进一步提高到1分19.648秒。荷兰人同样有所进步，而且也达到了1分19.6秒，但还是落后了梅赛德斯车手0.025秒，屈居第二。
整个阶段里，汉密尔顿的速度不及队友。虽然他的个人最后一圈突破了1分20秒大关，但是刚刚上升到第三位就又被挤下。不过，既不是依然单圈速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，也不是令人惊艳的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔，也不是法拉利的查尔斯·莱克勒克，而是大部分时间里用硬胎时速度一般的另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。
虽然相差队友0.173秒，但是墨西哥人以0.038秒，把莱克勒克挤出了前三。汉密尔顿则以第五名结束在波尔蒂芒的第一节练习。
拉塞尔在换上软胎后一度做出全场第三快的时间，尽管最终落在加斯利身后，列第七名，但代表威廉姆斯进入前十依然抢眼。上一场登上领奖台的兰多·诺里斯与前队友卡洛斯·塞恩斯分列第八九名，而Alpine的埃斯特班·奥康列第十，刚好把阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔挡在身后，俩人只有不到0.1秒的差距。
三位世界冠军费尔南多·阿隆索、基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔只能处在前十名之外，分别位于第14-16名，落在丹尼尔·里卡多和角田裕毅之后。倒是获得阿尔法·罗密欧替补车手角色的上赛季F2年度亚军卡勒姆·埃洛特排在第17位，位于哈斯的米克·舒马赫、威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和另一哈斯车手尼基塔·马兹平之后。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|31
|1'19.648
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|23
|1'19.673
|0.025
|3
|Sergio Perez
|Red Bull
|22
|1'19.846
|0.198
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|27
|1'19.884
|0.236
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|32
|1'19.967
|0.319
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|31
|1'20.444
|0.796
|7
|George Russell
|Williams
|29
|1'20.529
|0.881
|8
|Lando Norris
|McLaren
|26
|1'20.635
|0.987
|9
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|27
|1'20.680
|1.032
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|27
|1'20.800
|1.152
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|29
|1'20.894
|1.246
|12
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|31
|1'20.995
|1.347
|13
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|28
|1'21.090
|1.442
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|31
|1'21.303
|1.655
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|25
|1'21.381
|1.733
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|31
|1'21.405
|1.757
|17
|Callum Ilott
|Alfa Romeo
|21
|1'21.806
|2.158
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|29
|1'21.939
|2.291
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|29
|1'22.293
|2.645
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|29
|1'24.224
|4.576
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