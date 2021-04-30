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Formula 1 / Portuguese GP 自由练习报告

葡萄牙大奖赛FP1：博塔斯0.025秒领先维斯塔潘，汉密尔顿第五

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瓦尔特利·博塔斯在葡萄牙大奖赛第一节自由练习中以0.025秒的微弱优势，领先红牛当家车手马克斯·维斯塔潘，刘易斯·汉密尔顿无缘前三。

葡萄牙大奖赛FP1：博塔斯0.025秒领先维斯塔潘，汉密尔顿第五

博塔斯在本周末第一个赛道阶段里始终占据时间榜的靠前位置。芬兰人在用硬胎期间，已1分20.506秒位列时间榜第一，比当时排名第二的维斯塔潘快0.3秒。

此后换上软胎进行练习，博塔斯在先做出一圈1份20.088秒的基础上，进一步提高到1分19.648秒。荷兰人同样有所进步，而且也达到了1分19.6秒，但还是落后了梅赛德斯车手0.025秒，屈居第二。

整个阶段里，汉密尔顿的速度不及队友。虽然他的个人最后一圈突破了1分20秒大关，但是刚刚上升到第三位就又被挤下。不过，既不是依然单圈速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，也不是令人惊艳的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔，也不是法拉利的查尔斯·莱克勒克，而是大部分时间里用硬胎时速度一般的另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。

虽然相差队友0.173秒，但是墨西哥人以0.038秒，把莱克勒克挤出了前三。汉密尔顿则以第五名结束在波尔蒂芒的第一节练习。

拉塞尔在换上软胎后一度做出全场第三快的时间，尽管最终落在加斯利身后，列第七名，但代表威廉姆斯进入前十依然抢眼。上一场登上领奖台的兰多·诺里斯与前队友卡洛斯·塞恩斯分列第八九名，而Alpine的埃斯特班·奥康列第十，刚好把阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔挡在身后，俩人只有不到0.1秒的差距。

三位世界冠军费尔南多·阿隆索、基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔只能处在前十名之外，分别位于第14-16名，落在丹尼尔·里卡多和角田裕毅之后。倒是获得阿尔法·罗密欧替补车手角色的上赛季F2年度亚军卡勒姆·埃洛特排在第17位，位于哈斯的米克·舒马赫、威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和另一哈斯车手尼基塔·马兹平之后。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 31 1'19.648  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'19.673 0.025
3 Mexico Sergio Perez Red Bull 22 1'19.846 0.198
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 27 1'19.884 0.236
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 32 1'19.967 0.319
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 31 1'20.444 0.796
7 United Kingdom George Russell Williams 29 1'20.529 0.881
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'20.635 0.987
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 27 1'20.680 1.032
10 France Esteban Ocon Alpine 27 1'20.800 1.152
11 Canada Lance Stroll Aston Martin 29 1'20.894 1.246
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren 31 1'20.995 1.347
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 28 1'21.090 1.442
14 Spain Fernando Alonso Alpine 31 1'21.303 1.655
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 25 1'21.381 1.733
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 31 1'21.405 1.757
17 United Kingdom Callum Ilott Alfa Romeo 21 1'21.806 2.158
18 Germany Mick Schumacher Haas 29 1'21.939 2.291
19 Canada Nicholas Latifi Williams 29 1'22.293 2.645
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 29 1'24.224 4.576
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Author Frankie Mao

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