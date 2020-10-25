葡萄牙大奖赛：汉密尔顿称雄波尔蒂芒，拿下破纪录的第92胜

临近比赛开始，赛道上空突然乌云密布，部分地段出现零星的雨滴。汉密尔顿起步顺利，领先进入一号弯，同时博塔斯在稍慢的发车后，从马克斯·维斯塔潘手里抢回第二的位置，但是中性胎还没进入工作状态，让俩人非常挣扎。

就在维斯塔潘与塞尔吉奥·佩雷兹碰擦的混乱后，两辆用软胎发车的迈凯伦赛车表现惊人。其中卡洛斯·塞恩斯连续超过梅赛德斯双雄后，成为比赛的领跑者，而诺里斯也短暂地超过汉密尔顿，但是很快被英国人夺回前三名的位置。

第6圈，先前趁汉密尔顿轮胎锁死而前进一位的博塔斯，在中性胎达到温度窗口后，从塞恩斯手里抢过第一。而他的队友也很快超过迈凯伦赛车。

回到前二名后，梅赛德斯重新把比赛纳入自己的节奏。不过，处于领跑位置的博塔斯始终无法真正甩开汉密尔顿，而他的轮胎却提前严重磨损。

第20圈，汉密尔顿在大直道上利用强有力的DRS，干净利落地超过队友，不仅重回领先位置，而且立即拉开差距。10圈过后，他已经拥有了8秒以上的优势。66圈的比赛过半时，博塔斯向车队报告他的仪表盘上亮起的警报，询问是否赛车过热，但还是能够继续前进。

汉密尔顿多次询问工程师是否会下雨，但得到否定的答案。第40圈，尽管他依然感觉轮胎不错，还是按照车队的指示进站并换上硬胎。博塔斯也在一圈后完成自己在本场比赛里的唯一一次停战，在回到赛道后继续处于第二位。

进入最后10圈，虽然汉密尔顿向车队报告自己出现了痉挛，但是速度不减，最终领先队友25秒第一个冲过终点线，拿下了个人职业生涯第92场胜利。就此，他超越迈克尔·舒马赫，成为F1有史以来大奖赛夺冠次数最多的车手，并且进一步逼近他的第七个世界冠军头衔。

比赛尾声阶段，博塔斯赛车右侧引擎盖附近出现了破损，但是没有对赛车性能造成影响。

使用软胎发车的维斯塔潘，在开场圈与博塔斯争抢位置时跑出了赛道，而且又与佩雷兹发生了碰撞。当墨西哥人赛车打转时，红牛赛车能够继续前进，但是节奏被打乱的他位置下滑。赛会干事很快判定无需对这次事件做出进一步的处理。而荷兰人在找回节奏后，很快重返前三。

余下的比赛里，除了在进站时短暂地把位置让给了法拉利的查尔斯·莱克勒克，维斯塔潘没有遇到任何麻烦，只是仅仅不足以追近一骑绝尘的梅赛德斯双雄。

第四位发车的莱克勒克，在开场圈的乱战中一度下滑到第8。不过依靠着有所起色的法拉利赛车，他在第9圈超过诺里斯后回到了第四位，并以该名次完赛。而摩纳哥人是前三名之外，唯一没有被套圈的车手。

前四名以后的位置争夺异常激烈。开场圈遭到顶撞的佩雷兹，顺势改变策略，立即进站换上中性胎。这让他在前三分之一里程过后，趁着其他车手第一次进站，回到了积分区。

第35圈，速度强劲的佩雷兹赶到了前队友埃斯特班·奥康。在经过了激烈的较量后，墨西哥人成功递进到第五名。不过，他仅仅是无法以一套中性胎完成整场比赛，在10圈后换上了用过的软胎，这对他的最后一节的速度带来影响。

眼看比赛进入最后5圈，在蒙扎乱战中获胜的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，在一系列精彩的表现后，又向佩雷兹发起猛攻。倒数第二圈，法国人完成了超越，拿下了本场比赛的第五名。最后时刻，软胎的衰竭令佩雷兹无力阻止塞恩斯，只能接受第七名的结果。

两位雷诺车手为车队带回第八九名。埃斯特班·奥康领先本赛季结束后将离队的丹尼尔·里卡多。

最后一个积分的争夺同样激烈。阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁一度看上去非常有望从波尔蒂芒带走积分。用软胎起步的芬兰老将，在开场之后一路超过对较硬轮胎挣扎的车手，直接冲到了第六位。但是随着其他车手进入状态后，他的排名不可避免的下降。尽管如此，他还是成功与多名车手进行了交战，包括在第33圈出色地防守塞恩斯，之后又在积分区最后一个席位上不给亚历山大·阿尔本机会。但是最后阶段，他被前法拉利队友塞巴斯蒂安·维特尔抢去了最后一分。

从第15位发车的德国人度过了一场艰苦的比赛，但是耐心地寻找机会，时隔两场比赛后再次进入了积分区。

阿尔本的比赛从一开始就充满荆棘。第六位发车的他，在前几圈就掉到了积分区之外。而在长时间紧追莱科宁的情况下，他始终没能找到机会，反而是被维特尔超过，最终下滑到第12位。

诺里斯的比赛在第18圈开始、与兰斯·斯特罗尔在一号弯里发生碰撞后就宣告提前结束。虽然他能够继续比赛，但是鼻翼受损让他不得不提前进站，最后只能止步于第13位，领先威廉姆斯的乔治·拉塞尔和阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。

本周末之前刚刚确定下赛季不会留在哈斯的凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让，饱受赛车悬挂过热问题的困扰，只能以第16、17名结束比赛。法国人因为违反赛道界限规则，吃到了5秒的罚单。

在他们身后的是尼古拉斯·拉蒂菲和丹尼尔·科维亚特。其中，俄罗斯人也因为多次跑出赛道边界被罚时5秒。

与诺里斯的碰撞，不仅令斯特罗尔自己打转，而且还被判定需要对与诺里斯的事故负责，受到了5秒罚时。加拿大人在第51圈退赛，成为本场唯一没有完赛的车手。