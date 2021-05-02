葡萄牙大奖赛：汉密尔顿强势超车后夺走胜利

从杆位出发的瓦尔特里·博塔斯以出色的起步，率先进入一号弯后领跑比赛。开场圈结束时，基米·莱科宁鼻翼脱落留下的碎片导致安全车出动。

比赛在第7圈重新开始，当博塔斯守住位置时，维斯塔潘偷袭汉密尔顿得手并上升到第二。不过，英国人的赛车明显速度更快，牢牢跟在红牛赛车身后，在第11圈开始时反超得手并且开始追击队友。十圈后，利用直道尾流和DRS的双重作用，七届世界冠军在一号弯前以犀利的超车，超过博塔斯，就此掌握了比赛的节奏。

三辆领先赛车在你追我赶的同时，甩开了余下赛车，而且直到第35圈才由维斯塔潘触发了进站。但是，红牛的策略并美欧奏效。虽然荷兰人在下一圈超过换上硬胎后还没达到工作温度的博塔斯，但无法对汉密尔顿构成任何威胁。

此后，红牛让塞尔吉奥·佩雷兹尝试不同的策略，延长了他用中性胎的第一阶段，直到第51圈结束。但那圈开始时，汉密尔顿就在直道末端返回第一的位置。

在此期间，博塔斯一度是赛道上最快的赛车，甚至梅赛德斯领队托托·沃尔夫也罕见地在无线电里鼓励芬兰人追击维斯塔潘。然而在第54圈，博塔斯突然损失了1.5秒，让他渐渐失去反超红牛车手的机会。sa赛后，沃尔夫解释称他的动力单元突然切换到了“安全模式”。

进入尾声时刻，眼见前三名的顺序基本稳固，梅赛德斯在第64圈召回博塔斯，换上软胎后冲击最快单圈。而红牛也立即做出反应，试图帮助维斯塔潘抢到额外的积分。芬兰人在第65圈做出1分19.865秒。而荷兰人在最后一圈跑出了更快的1分19.849秒。然而，由于在14号弯违反了赛道界限的规则，维斯塔潘的那圈时间被取消，额外的一分最终落入博塔斯手里。

当自己的队友和维斯塔潘为最快单圈而争夺时，汉密尔顿稳稳地驶向终点线，成功拿下了F1生涯里第97场大奖赛胜利。凭借这场胜利，他在车手年度积分榜上暂时甩开维斯塔潘8分。

虽然没能进入前三名，但是佩雷兹取得了他加盟红牛之后最好的成绩。相比之下，尽管中游集团的争夺激烈，但主要以各自的轮胎策略为主，除了两次比赛开始时在赛道位置上的竞争。

第五位发车的卡洛斯·塞恩斯在开场圈冲到了第四，但在安全车时段后被兰多·诺里斯和佩雷兹赶超。此后，诺里斯就一直跑在法拉利车手身前，最终获得了第五名，成为两大车队之外成绩最好的车手。

法拉利为两名车手采取了不同的策略，当塞恩斯换上中性胎时，查尔斯·莱克勒克不仅比队友多跑4圈，而且用硬胎进行自己的第二阶段。第38圈，摩纳哥人超过速度已经开始下降的队友，但之后无法真正追上诺里斯，只能为意大利车队带回第六名。而塞恩斯遭遇了严重的轮胎衰退，最后跌出了积分区。

Alpine本周末表现出色，由埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索双双进入积分区，分别以第七八名完赛。发过人始终在积分区内战斗，而第13位发车的阿隆索则依靠策略为自己赢得了机会。第59圈，这位两届世界冠军超过了同胞塞恩斯，只是最后还是相差队友一秒。

排位赛意外倒在Q1的丹尼尔·里卡多坚定地执行晚进站的策略，帮助迈凯伦拿到第九名。而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利在最后时刻超过塞恩斯，拿到了最后一分。

莱科宁成为本场比赛唯一退赛的车手，而他鼻翼脱落的原因是在主直道上试图利用尾流超过阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹时，蹭到了后者的右后轮。好在，意大利人并没有爆胎。只是他完成了比赛，但无力争夺积分，排在第12名。

对排位赛结果一喜一忧的阿斯顿·马丁来说，周日的比赛依然艰苦。去年英国大奖赛后首次在排位赛进入Q3的塞巴斯蒂安·维特尔，在半程时已经掉出了积分区。英国车队为兰斯·斯特罗尔尝试了超长的软胎策略。加拿大人曾超过维特尔，但德国人在最后时刻完成反超。只是最后两名阿斯顿·马丁车手依然双双无缘积分区，分列第13、14位，只是领先新人角田裕毅。

从第11位起步的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔在比赛距离下无法有太大作为，以第16名完成比赛。而哈斯的米克·舒马赫则在队尾的争夺中击败了尼古拉斯·拉蒂菲。尼基塔·马兹平排名垫底，还因为无视蓝旗——险些与当时领跑、准备套圈的佩雷兹相撞——被罚时5秒。

本场比赛之后，F1迎来本赛季第一次背靠背，将在下周末立即赶往西班牙比赛。