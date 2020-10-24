葡萄牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力压博塔斯，夺下阿尔加夫首个杆位

两辆梅赛德斯在Q2里顺利地以中性胎做出成绩并以前二名进入Q2。博塔斯用软胎率先跑出1分16.986秒，领先汉密尔顿0.047秒。

最后三分钟，两辆银箭赛车出人意料地用中性胎出场。汉密尔顿先刷出一圈1分16.934秒，但是三节练习里都是全场标杆的博塔斯立即做出回应，用一圈1分16.754秒再次上升到头名。芬兰人在

但是，先做出时间的汉密尔顿能够多跑一个计时圈，而他又进步了0.282秒，从队友手里抢走了杆位。在拿下本赛季个人第九个杆位的同时，英国人也把F1生涯杆位数量累积到了97个。同时，梅赛德斯也在本赛季第九次包揽第一排发车位。

马克斯·维斯塔潘在最后时刻也打破了1分17秒大关，但是定格在1分16.904秒，未能挤进头排。

随着近期法拉利赛车的单圈速度有所起色，查尔斯·莱克勒克在排位赛里能够发挥，而且连续两场比赛跻身前二排，而且只比维斯塔潘满了0.086秒，足够以0.039秒让Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹饮恨在第五位。不过，墨西哥人战胜了另一位红牛车手亚历山大·阿尔本。

两名迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯分列第七八名，而且俩人之间只有百分之八秒的差别。皮埃尔·加斯利获得第九名，排在进入Q3但因为赛车受损而没能继续出场的丹尼尔·里卡多身前。

里卡多在Q2第二次出场后，在11号弯前的上坡从外线超过内线慢速行驶的两辆赛车。突然，澳大利亚人的赛车失控，打滑后倒着冲过砂石区。虽然尾部撞上了护墙，但是雷诺车手成功防止了赛车熄火，幸运地重回赛道并回到维修区。法国车队紧急为他对赛车尾部进行了维修，试图帮助他至少在Q3里做出时间，但是没有成功。

Q2最后时刻赛道的整体速度并没有预想中的继续变快，使得处于淘汰区的车手没有得到机会。埃斯特班·奥康落后当时排在第十的队友0.133秒，无缘晋级。只与法国车手相差0.012秒的兰斯·斯特罗尔同样没有进步，与AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特一起遭到淘汰。

排在最后两位的乔治·拉塞尔和塞巴斯蒂安·维特尔倒是改善了个人时间，但是与及格线相去甚远。而且，威廉姆斯车手在本赛季第四次进入Q2后，排名位于四届世界冠军之前。

当莱克勒克用中性胎从Q2闯关成功时，维特尔对SF1000感觉并不好。他的最后一圈只比前一圈提高了百分之五秒。这也意味着他从匈牙利之后，排位赛成绩完全被队友压制。

拉塞尔在Q1最后一圈的进步令他本赛季第四次进入Q2，同时也把阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁淘汰出局。

不过，芬兰人在提高自己的时间后，比队友安东尼奥·吉奥维纳兹快0.122秒，把俩人之间的排位赛成绩扳成6:6。

本赛季结束后将离开哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森同样无缘晋级Q2。法国车手稍快的结果，使得俩人的排位赛战绩同样打成平手。落在最后一名的则是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。