葡萄牙大奖赛排位赛：汉密尔顿力压博塔斯，夺下阿尔加夫首个杆位

刘易斯·汉密尔顿在排位赛多跑一圈后力挫整个周末看似占据先手的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，将在24年后首次举行的葡萄牙大奖赛里从杆位发车。
两辆梅赛德斯在Q2里顺利地以中性胎做出成绩并以前二名进入Q2。博塔斯用软胎率先跑出1分16.986秒，领先汉密尔顿0.047秒。
最后三分钟，两辆银箭赛车出人意料地用中性胎出场。汉密尔顿先刷出一圈1分16.934秒，但是三节练习里都是全场标杆的博塔斯立即做出回应，用一圈1分16.754秒再次上升到头名。芬兰人在
但是，先做出时间的汉密尔顿能够多跑一个计时圈，而他又进步了0.282秒，从队友手里抢走了杆位。在拿下本赛季个人第九个杆位的同时，英国人也把F1生涯杆位数量累积到了97个。同时，梅赛德斯也在本赛季第九次包揽第一排发车位。
马克斯·维斯塔潘在最后时刻也打破了1分17秒大关，但是定格在1分16.904秒，未能挤进头排。
随着近期法拉利赛车的单圈速度有所起色，查尔斯·莱克勒克在排位赛里能够发挥，而且连续两场比赛跻身前二排，而且只比维斯塔潘满了0.086秒，足够以0.039秒让Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹饮恨在第五位。不过，墨西哥人战胜了另一位红牛车手亚历山大·阿尔本。
两名迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯分列第七八名，而且俩人之间只有百分之八秒的差别。皮埃尔·加斯利获得第九名，排在进入Q3但因为赛车受损而没能继续出场的丹尼尔·里卡多身前。
里卡多在Q2第二次出场后，在11号弯前的上坡从外线超过内线慢速行驶的两辆赛车。突然，澳大利亚人的赛车失控，打滑后倒着冲过砂石区。虽然尾部撞上了护墙，但是雷诺车手成功防止了赛车熄火，幸运地重回赛道并回到维修区。法国车队紧急为他对赛车尾部进行了维修，试图帮助他至少在Q3里做出时间，但是没有成功。
Q2最后时刻赛道的整体速度并没有预想中的继续变快，使得处于淘汰区的车手没有得到机会。埃斯特班·奥康落后当时排在第十的队友0.133秒，无缘晋级。只与法国车手相差0.012秒的兰斯·斯特罗尔同样没有进步，与AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特一起遭到淘汰。
排在最后两位的乔治·拉塞尔和塞巴斯蒂安·维特尔倒是改善了个人时间，但是与及格线相去甚远。而且，威廉姆斯车手在本赛季第四次进入Q2后，排名位于四届世界冠军之前。
当莱克勒克用中性胎从Q2闯关成功时，维特尔对SF1000感觉并不好。他的最后一圈只比前一圈提高了百分之五秒。这也意味着他从匈牙利之后，排位赛成绩完全被队友压制。
拉塞尔在Q1最后一圈的进步令他本赛季第四次进入Q2，同时也把阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁淘汰出局。
不过，芬兰人在提高自己的时间后，比队友安东尼奥·吉奥维纳兹快0.122秒，把俩人之间的排位赛成绩扳成6:6。
本赛季结束后将离开哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森同样无缘晋级Q2。法国车手稍快的结果，使得俩人的排位赛战绩同样打成平手。落在最后一名的则是威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1'16.652
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1'16.754
|0.102
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1'16.904
|0.252
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1'17.090
|0.438
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|1'17.223
|0.571
|6
|Alex Albon
|Red Bull
|1'17.437
|0.785
|7
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|1'17.520
|0.868
|8
|Lando Norris
|McLaren
|1'17.525
|0.873
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1'17.803
|1.151
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|1'17.614
|0.962
|12
|Lance Stroll
|Racing Point
|1'17.626
|0.974
|13
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|1'17.728
|1.076
|14
|George Russell
|Williams
|1'17.788
|1.136
|15
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|1'17.919
|1.267
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1'18.201
|1.549
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|1'18.323
|1.671
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|1'18.364
|1.712
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|1'18.508
|1.856
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|1'18.777
|2.125
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|葡萄牙大奖赛
|Author
|Frankie Mao