葡萄牙大奖赛排位赛：博塔斯力压汉密尔顿摘下个人本赛季首杆

博塔斯和汉密尔顿双双顺利地进入Q3，而芬兰人在第一个计时圈就做处1分18.348秒，领先队友0.007秒暂时领先。此时，另一位杆位热门人选马克斯·维斯塔潘的第一圈时间，因为在4号弯违反赛道界限规则被取消。当时荷兰人跑的1分18.209秒可以让他占据第一位。

竞争对手的第一圈被取消后，梅赛德斯车手在第二圈一反常态地用中性胎出场。此时赛道条件再次发生了改变，整体速度比第一圈是更慢，结果博塔斯与汉密尔顿都没有刷新自己的时间。而维斯塔潘的第二次尝试也只是做到1分18.746秒。就此，博塔斯拿下了本赛季个人的第一个杆位，也延缓了汉密尔顿冲上100杆。

无缘杆位的维斯塔潘在排位赛后十分懊恼，在无线电里向车队抱怨自己受到其他速度较慢赛车的干扰。

虽然奥地利车队冲击杆位失败，但是塞尔吉奥·佩雷兹的第四名帮助车队占据了第二排的发车位。而法拉利在中游集团的争夺中脱颖而出，由卡洛斯·塞恩斯拿到第五名，但他只比Alpine的埃斯特班·奥康快了0.003秒。

迈凯伦的兰多·诺里斯则至少击败了塞恩斯的队友查尔斯·莱克勒克，俩人将一起从第四排发车。AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利则将与阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔分享第五排。虽然没有用上新套件，但是维特尔在波尔蒂芒终结了自己连续15场排位赛无缘Q3的尴尬——上一次他进入前十争夺还是去年在英国大奖赛里。

乔治·拉塞尔再次驾驶威廉姆斯赛车在排位赛里表现惊艳，虽然最终还是无缘晋级最后一轮，但只相差0.057秒。尽管如此，拉塞尔压制了阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹，而意大利人则领先Alpine的费尔南多·阿隆索。

基米·莱科宁则落在AlphaTauri新秀角田裕毅身后，排名第15位。芬兰人曾在连续让过多辆赛车之后，向他的阿尔法·罗密欧工程师抱怨，要求他们明确告诉他哪些是同样在出场圈的慢车，因为那让他打乱了自己的节奏。

排位赛开始时赛道上的风速达到15.4公里/小时，对车手们驾驶赛车来说十分微妙。这在Q1结束时得到证明，多名车手纷纷做出更快的计时圈。当奥康涉险过关时，迈凯伦的丹尼尔·里卡多被淘汰出局，落后及格线0.04秒。

当没有新套件顺利进入Q2时，本周末用上新套件的兰斯·斯特罗尔反而遇到了麻烦，止步于Q1。一同淘汰的还有威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和两名哈斯车手，而加拿大人至少避免了垫底。米克·舒马赫则在本周末继续领先队友尼基塔·马兹平。