马萨针对丢失2008年F1世界冠军采取进一步法律行动

今年4月，马萨表示有计划对他在2008赛季以一分之差输给迈凯伦车手刘易斯·汉密尔顿的结果采取法律行动。

巴西人的行动源于F1前掌门人伯尼·埃克莱斯顿此前曾发表言论，他对于2008年颇有争议的新加坡大奖赛“撞车门”早已知晓，并且本可以在锦标赛的最终结果产生前采取行动。

3月，F1-insider援引埃克莱斯顿表示，由于小尼尔森·皮盖故意引发了撞车来帮助队友费尔南多·阿隆索，新加坡比赛的结果本可以被取消，那样原本能使冠军争夺战的局面对法拉利车手更为有利。然而最终，这起争议事件直到第二年才被正式调查，这意味着回去修改比赛或锦标赛结果已为时过晚。

在组成了一个法律团队之后，目前马萨已向国际汽联和国际汽联发送了一份所谓的“准索赔信函”，其中列出了巴西人打算在法庭上追究的案件细节。

根据Motorsport.com获得的文件，马萨的辩护律师声称，鉴于FOM和国际汽联在意识到这起案件后，故意没有采取行动，巴西人无疑是“阴谋的受害者”。

这封写给F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼科利和国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆的信函称，这两家机构“避免丑闻的动机”已经导致现年42岁的巴西人损失了数千万欧元的收入和奖金。

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crashes into the wall Photo by: Sutton Images

信中写道：“简而言之，马萨理应成为2008年车手冠军，而F1和国际汽联故意忽视了让他失去冠军的不当行为。目前马萨先生无法完全量化他的损失，但估计损失可能超过数千万欧元。这笔金额不足以弥补马萨先生遭受的严重道义和声誉损失。”

信中还提及，如果在两周内没有明显的回应，律师将被指示启动法律程序。但有趣的是，埃克莱斯顿现在表示他不记得接受了导致马萨启动法律行动的采访，还表示马萨或他的法律团队也没有联系过他来核实他的言论。这位92岁的老人告诉路透社：“说实话，我不记得这些了。我不记得接受过采访。”

但马萨的团队是否有现实的途径来挑战15年前的锦标赛结果还尚未有定论。值得一提的是，国际汽联自己的《国际体育规则》不允许在比赛结束后进行抗议。任何要求审查的权利在比赛结束后14天到期，也就是当年国际汽联颁奖典礼的4天之前。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, celebrates 3rd position in the sprint race, with Felipe Massa Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

此外，国际汽联的司法系统清楚地表明，做出任何裁决的最高权力机构是独立的国际上诉法院，任何参与锦标赛的人都必须遵守这一规定。

虽然理论上马萨可以寻求体育仲裁法庭（CAS）的意见，但其在这类问题上对国际汽联并没有管辖权。国际汽联规则规定，体育仲裁法庭只能参与与国际汽联反兴奋剂纪律委员会的相关事宜。

截止至发稿时，国际汽联未对Autosport做出任何回应。

补充报道 / Erick Gabriel

翻译/小飞侠