萨金特2024年留在威廉姆斯

2023年，只拥有一年F2经验的萨金特被威廉姆斯任命为正式车手，成为2015赛季后第一位踏上大奖赛发车区的美国车手。

但是整个赛季里，萨金特面对队友亚历山大·阿尔本完全处于下风。他的排位赛成绩被队友“零封”，全年更是只取得一个积分——而且是奥斯汀赛后多名车手受罚的情况下。尽管这让他成为1993年迈克尔·安德雷蒂之后第一个拿到F1锦标赛积分的美国车手，但远远不如他队友得到的27分。

因为表现不尽如人意，萨金特被推到了风口浪尖。然而，威廉姆斯方面始终对他表示支持，第一年担任的领队的詹姆斯·沃尔斯一再重申萨金特缺乏经验，需要给他更多时间来建立信心，而车队将等到赛季结束后对他的去留做出决定。

“当我们回顾他的这个赛季时，不仅是他，对所有的新秀都是如此，只有这点季前测试时间是如此困难，”2023赛季结束前，沃尔斯在与Motorsport中文网谈及萨金特时说。“这种情况下，最容易做的事情就是说声‘非常感谢’和‘再见’。最难做的事情就是投入所需的时间，把车手培养到合适的水平，”

”我们现在要做的，就是确保为他提供一个可以成长的环境，让他发挥出最大的价值。我觉得洛根还远没有接近把他的所有水平发挥出来，他需要更多的经验来积累对赛车的信心。“

收官战结束后，萨金特还参加了阿布扎比的季后测试。此后不久，威廉姆斯确认他将在新赛季继续与阿尔本搭档。

“我很高兴能在2024赛季继续与威廉姆斯车队合作，”美国新秀表示。“迄今为止，我与车队一起度过了一段令人难以置信的旅程，我非常感谢能有机会在这样一个人才济济、兢兢业业的团队中继续作为一名车手成长。我们的未来赛车项目令人兴奋，我非常期待在明年为车队的成功做出贡献。“

今年威廉姆斯获得了制造商年度第七，是其自2017赛季以来最高的年度排名。在车队官方声明中，第一年带队取得重要突破的沃尔斯表示萨金特“在世界舞台的压力下表现出了高超的技巧，使他成为车队的完美人选。我们对他的能力充满信心，相信在新赛季中，我们能够携手取得更大的成功。”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing, the 2023 drivers line up on the grid

新赛季无新秀

萨金特继续效率威廉姆斯，意味着 2024赛季的参赛阵容与2023赛季收官战没有任何不同，而且哪怕与今年开赛时相比，也只有一个变化：丹尼尔·里卡多。

澳大利亚人原本今年坐在红牛”板凳“上，但AlphaTauri在仅仅10场比赛过后就将尼克·德福瑞斯扫地出门。然而，仅过了两场比赛，里卡多在荷兰大奖赛的周五第二节练习中撞车受伤，随后由新西兰人廉姆·洛森顶替，直到完成卡塔尔大奖赛。

这将是F1七十多年来第一次没有新手参赛，但由于赛道上大部分车手的合约都没有超过2024年，所以或许车手市场暗流涌动。当前只有红牛的马克斯·维斯塔潘（2028 年）、梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿（2025年）和乔治·拉塞尔（2025 年）、迈凯伦的兰多·诺里斯（2025 年）和奥斯卡·皮亚斯特里（2026 年）握有2024年以后的比赛合约。