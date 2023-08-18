萨弗诺尔：雷诺高层对如何在F1成功缺乏理解

在上个月的比利时大奖赛后，位于恩斯顿基地的车队管理层发生了大规模变动，萨弗诺尔和长期担任运车队动总监的阿兰·佩尔梅恩同时离职。而此前不久，雷诺首席执行官卢卡·德·梅奥刚刚宣布将Alpine首席执行官拉伦特·罗西调离F1项目。

在斯帕谈及这一变化时，车队临时负责人布鲁诺·法明表示，在缩短Alpine争取胜利和锦标赛冠军的五年计划方面，萨弗诺尔和雷诺处于“不同的时间表”。

近期，萨弗诺尔在接受SiriusXM的采访时表示，他“无法同意一份不切实际的时间表”，并表示雷诺管理层对于在F1中取得成功所必备的条件缺乏理解。

“我认为雷诺的高级管理层，他们的首席执行官卢卡·德·梅奥，就像F1中的每个人一样，都希望立即取得成功。不幸的是，这不是F1的运作方式，” 萨弗诺尔表示。

“他们想以更快的速度达成目标，但我不能同意一份不切实际的时间表，因为如果你这样做，这只是时间问题，每个人都会感到沮丧，所以我制定了一份非常现实和具备可行性的计划，我认为他们想和其他人一起缩短这一计划。”

萨弗诺尔指出，雷诺对他的招募计划缺乏耐心是问题的根本所在。他透露，在他18个月前加入Alpine时，他发现恩斯顿团队在专业技能领域存在一些不足，必须通过从竞争对手那里吸引人才来填补这些漏洞。这而些人员通常都签有长期合同，并且带有园艺假期，涉及较长的入职等候时间。

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Alpine

根萨弗诺尔所述，雷诺对这一过程的了解匮乏意味着其无法将这一信息传达给公司的领导层们。

“公司里有一些人的技能水平处于非常初级的水平，这是因为他们的员工都是大学毕业生，而不是拥有25年知识的人。我正是在这些领域开始招募，但F1中最优秀的人通常都会签长期合同，至少三年。”

“我说服了我们需要支持的领域的很多人，但不幸的是，他们中的一些人会在2023年的秋天来了，大多数人会在2024年中期来，还有一些人计划在2025年来，这就是我试图解释的：看，事情正在进行中，事情将会发生，有时你需要后退半步才能前进两步。”

“他们只是缺乏这种理解。要么是不耐烦，要么是有情绪，但绝对没有理解，不幸的是，这就是必须的，他们总有一天会意识到。”

同时萨弗诺尔补充表示，雷诺集团的干预“比他之前所见的更甚”，并且各个部门并非直接向他本人，而是向他的上级进行汇报。

“母公司希望在车队的许多领域拥有更多控制权，这是我以前从未见过的，”萨弗诺尔解释道。“商业、营销、人力资源、财务、公关，所有这些领域都不是向我汇报，而是向我周围的人汇报，向更大组织中的其他人汇报。他们都表现得像海军一样，而我们必须成为海盗才能获胜。”

“这不是好事，因为如果你要雇佣一个人，你必须在一天内签订合同，因为这就是我们在F1中所做的，你不能花两周的时间。如果你花了两周的时间，也许那个特殊人才已经去别处了。你必须当个海盗。”

收听萨弗诺尔做客Jason Stein主持的SiriusXM《Cars & Culture》节目的完整采访：SiriusXM Business Radio channel 132.

翻译/小飞侠