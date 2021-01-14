萨弗诺尔：维特尔为阿斯顿·马丁带来“获胜的精神”

虽然上赛季该车队在年度第三之争中输给迈凯伦，但是由已经离开的塞尔吉奥·佩雷兹取得了车队历史上第一场胜利。

本赛季随着维特尔的加盟，这支驻扎在银石的车队自1999年“乔丹时期”的达蒙·希尔之后，第二次拥有世界冠军级车手。

对于车队的新阵容，萨弗诺尔说道：“车队的每个人都极为兴奋。得到塞巴斯蒂安，我们拥有了一位功成名就的四届世界冠军，拥有帮助车队成为胜利之师和年度冠军争夺者的经验。

“这就是为什么他对我们是重要的签约。他能带来获胜的精神，我们肯定会在这段旅程中从他身上又有所学习。”

2019年加入车队的斯特罗尔，同样在去年有所突破，除了拿到个人F1生涯第一个杆位之外，还两度登上领奖台。不过，加拿大人在获得个人最好的年度成绩——第11名的同时，与佩雷兹的年度第四名相比还是有着明显的差距。

在萨弗诺尔看来，斯特罗尔将在与维特尔搭档之后，进一步提高他的水平。“兰斯是年轻有为、工作努力的车手。

“去年他度过了他最好的赛季，而且在比赛的各个领域都取得进步。我们知道如果我们为他创造条件，他绝对有能力帮助车队实现目标。我们也认为塞巴斯蒂安会激发出最好的兰斯，兰斯也会鞭笞塞巴斯蒂安。

“所以我们对我们2021年的阵容非常高兴。它是经验、获胜哲学和纯才能的理想结合。”