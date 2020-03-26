萨弗尔诺：F1何时恢复正常“没有定数”

受到新冠肺炎影响，2020赛季的前八场比赛全都无法如期进行，而且澳大利亚和摩纳哥已经确定不会重新进行。眼下，病毒在欧洲肆掠，而车队与F1、国际汽联达成协议后，把夏休期的工厂停工时间提前到三四月，一方面为了给赛程调整留出余地，另一方面也是保护员工。

虽然F1官方希望2020赛季可以从夏天开始进行，并且目标在今年举行15-18场比赛，但是Racing Point领队萨弗诺尔认为很难确定这项赛事的运转什么时候能完全恢复正常。

“这是一个前所未有的局面——每天都在变，”萨弗诺尔表示，“眼下，我们仅仅是没法就我们何时可以恢复正常，说出任何定数。有那么多超出我们控制的因素。”

F1原本要在2021年迎来技术规则改革，但是经过多方协商，国际汽联已经批准了把新规则的实施推迟到2022年。随之带来的是，2020版本的赛车底盘将被冻结，从而沿用到2021赛季。不过，“预算帽”政策将在明年如期执行。

萨弗诺尔表示Racing Point完全支持这一决定，但不等于重新开工后，车队有松懈的余地。

“从后勤和成本的角度来说，这绝对是合理的，”萨弗诺尔表示，“当然，这不等于重新开工后，我们可以放松。我们最终回到赛道上时，我们需要达到能竞争力的水平——无论规则如何。我们仍有许多工作要做，当时间到了的时候，我们会做好打硬仗的准备。”

小车队“停业危险”

Racing Point的银石基地已经于本周三关闭，直到4月16日复工。而大部分车队都已经陆续停工。然而，如果新冠肺炎疫情不能在这三周时间里缓解，各支车队将如何应对充满了变数。

当前，英国政府也已经下达了接近全封闭的禁令，除非有根本性的理由，否则不得到办公地点工作。正如威廉姆斯代理领队克莱尔·威廉姆斯此前所说，如何进行制造，是所有车队不得不面对的难题之一。

威廉姆斯提到的另一个问题，如果比赛真的无法进行，那么年度奖金如何发放。事实上，英国汽车运动主席大卫·理查兹认为，小车队如何在潜在的经济危机中幸存，也是对F1的一次考验。

“很多将取决于F1在整个过程中如何表现，”这位前BAR车队主管向英国PA新闻社表示，“F1不能承受失去落在后面的车队，因为那对他们会是一场灾难。”

“伯尼（埃克莱斯顿）会确保在艰难时期，较小的车队会得到照顾。我希望自由传媒也明白这个常识。就拿威廉姆斯和Racing Point来说，对他们不会容易。一个明显的危险就是停业。会有汽车运动公司没有资源来渡过这段时期。这肯定是一个真挑战。”