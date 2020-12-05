萨基尔大奖赛FP3：维斯塔潘最快，领先博塔斯

瓦尔特利·博塔斯在前一天第二节练习里做出了在萨基尔外环赛道上最快的单圈时间，但是因为在8号弯跑出赛道而被取消。替补刘易斯·汉密尔顿代表梅赛德斯参赛的乔治·拉塞尔因而包揽了当天两个阶段的头名。

芬兰人在周六最后一节练习里找回一定的手感，始终排在拉塞尔之前。在做出54.270秒之后，他一度有望成为全场最快，但之后被维斯塔潘用一圈54.064秒超过，并且就此做出排位赛前新的标杆。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利延续了来到巴林后的良好感觉，跑进了前三的位置，虽然相差博塔斯0.15秒左右。雷诺的埃斯特班·奥康以0.026秒之差位于第四，但领先迈凯伦的兰多·诺里斯。

红牛的亚历山大·阿尔本落后队友接近0.6秒，排在第六位。而拉塞尔在本阶段只位列第七，但与泰国车手只有0.035秒的差距。

两辆Racing Point赛车在排位赛前的最后一次练习里落在争三集团的对手之后，塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔分列第八九名，但处在另一位迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯之前。

事实上，从第五的诺里斯到第九的斯特罗尔，都跑在54.6秒，而塞恩斯也只相差加拿大人0.027秒，差距十分微妙。

当加斯利高居第三时，他的队友丹尼尔·科维亚特则只排在第12位，还落后于阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。

法拉利在本阶段再度陷入险境。查尔斯·莱克勒克排在俄罗斯人之后，并且在尾声时段发生了打转的情况。塞巴斯蒂安·维特尔只有第15名，不仅如此，他的赛车还出现了疑似动力单元的问题，车队为其紧急更换，但也因此提前收工。

另外两名新人皮埃特罗· 菲迪帕尔蒂和杰克·埃肯依然处于最后两位。