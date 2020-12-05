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萨基尔大奖赛FP3：维斯塔潘最快，领先博塔斯

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萨基尔大奖赛FP3：维斯塔潘最快，领先博塔斯
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马克斯·维斯塔潘在萨基尔大奖赛第三节自由练习中超越梅赛德斯车手，做出新的赛道标杆时间。

瓦尔特利·博塔斯在前一天第二节练习里做出了在萨基尔外环赛道上最快的单圈时间，但是因为在8号弯跑出赛道而被取消。替补刘易斯·汉密尔顿代表梅赛德斯参赛的乔治·拉塞尔因而包揽了当天两个阶段的头名。

 

芬兰人在周六最后一节练习里找回一定的手感，始终排在拉塞尔之前。在做出54.270秒之后，他一度有望成为全场最快，但之后被维斯塔潘用一圈54.064秒超过，并且就此做出排位赛前新的标杆。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利延续了来到巴林后的良好感觉，跑进了前三的位置，虽然相差博塔斯0.15秒左右。雷诺的埃斯特班·奥康以0.026秒之差位于第四，但领先迈凯伦的兰多·诺里斯。

红牛的亚历山大·阿尔本落后队友接近0.6秒，排在第六位。而拉塞尔在本阶段只位列第七，但与泰国车手只有0.035秒的差距。

两辆Racing Point赛车在排位赛前的最后一次练习里落在争三集团的对手之后，塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔分列第八九名，但处在另一位迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯之前。

事实上，从第五的诺里斯到第九的斯特罗尔，都跑在54.6秒，而塞恩斯也只相差加拿大人0.027秒，差距十分微妙。

当加斯利高居第三时，他的队友丹尼尔·科维亚特则只排在第12位，还落后于阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。

法拉利在本阶段再度陷入险境。查尔斯·莱克勒克排在俄罗斯人之后，并且在尾声时段发生了打转的情况。塞巴斯蒂安·维特尔只有第15名，不仅如此，他的赛车还出现了疑似动力单元的问题，车队为其紧急更换，但也因此提前收工。

另外两名新人皮埃特罗· 菲迪帕尔蒂和杰克·埃肯依然处于最后两位。

Cla Driver Laps Time Gap km/h
1 Netherlands Max Verstappen 23 54.064   235.920
2 Finland Valtteri Bottas 20 54.270 0.206 235.024
3 France Pierre Gasly 24 54.427 0.363 234.346
4 France Esteban Ocon 21 54.453 0.389 234.235
5 United Kingdom Lando Norris 15 54.606 0.542 233.578
6 Thailand Alex Albon 22 54.629 0.565 233.480
7 United Kingdom George Russell 20 54.664 0.600 233.330
8 Mexico Sergio Perez 20 54.678 0.614 233.271
9 Canada Lance Stroll 18 54.693 0.629 233.207
10 Spain Carlos Sainz Jr. 16 54.720 0.656 233.092
11 Italy Antonio Giovinazzi 20 54.845 0.781 232.560
12 Russian Federation Daniil Kvyat 23 54.850 0.786 232.539
13 Monaco Charles Leclerc 21 54.854 0.790 232.522
14 Australia Daniel Ricciardo 15 54.857 0.793 232.509
15 Germany Sebastian Vettel 17 54.858 0.794 232.505
16 Finland Kimi Raikkonen 20 55.171 1.107 231.186
17 Denmark Kevin Magnussen 19 55.347 1.283 230.451
18 Canada Nicholas Latifi 21 55.493 1.429 229.845
19 Brazil Pietro Fittipaldi 21 55.666 1.602 229.130
20 United Kingdom Jack Aitken 23 55.670 1.606 229.114
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