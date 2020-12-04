萨基尔大奖赛FP2：拉塞尔继续名列榜首，博塔斯最快圈被删除

在第一节练习后，国际汽联加强了对赛道界限的监管，把8号弯列为重点地带之一。

在完成早期的练习后，两名梅赛德斯车手在本阶段过半时开始发力，进行排位赛的单圈模拟。博塔斯跑出54.506秒，同时在第二计时段全场最快。但是没过多久，他的这一圈时间因为在8号弯出弯点跑出了赛道而被取消。

此时，拉塞尔跑出54.713秒，取而代之上升到第一的位置。此后，博塔斯多次尝试刷新时间，但是对赛车感到挣扎，多次跑出赛道，还压到了最后一弯高起的路肩，最终他记录在案的时间只排在第11名。这也意味着拉塞尔在他驾驶W11赛车的第一天，包揽了当天两个练习阶段的最快单圈时间。

红牛车手马克斯·维斯塔潘位列第二，超过塞尔吉奥·佩雷兹，虽然两者只有0.025秒的差距。在前一阶段无缘前十之后，墨西哥人在第二节练习里驾驶Racing Point跑出了全场第三快的时间，领先争三集团的雷诺对手埃斯特班·奥康以及另一位红牛车手亚历山大·阿尔本。不过，两名车手都在阶段里报告赛车有转向不足的问题。

AlphaTauri延续了相当不错的竞争力，并且丹尼尔·科维亚特连续两个阶段排在队友皮埃尔·加斯利之前，以第六完成当天的工作。兰斯·斯特罗尔同样进入了前十，与丹尼尔·里卡多分列第七八位。迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯以第十名收工，落在加斯利之后。

值得一提的是，在这条短赛道上，从阿尔本到第九位的加斯利之间，只有0.1秒左右的差距。

当博塔斯处于第11位时，他的同胞基米·莱科宁位居第12名，排在阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯的凯文·马格努森之前。威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲名列第15位。

第一节练习里双车进入前十的法拉利，在本阶段遭遇挫折。当查尔斯·莱克勒克因为驱动轴故障而只跑了两圈就提前收工后，塞巴斯蒂安·维特尔两次打转，并且向车队报告赛车难以驾驶，只名列第16位。

迈凯伦的兰多·诺里斯同样度过艰难的一个阶段。因为早期赛车在3号弯轧到路肩后底板受损，车队为他进行了更换。但是此后，车队又探测到他的动力单元存在问题，让只跑了14圈就提前结束工作，最终只列第17位。

两位在本周末替补参赛的车手——皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和杰克·埃肯——依然在所有做出时间的车手中垫底。