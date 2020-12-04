萨基尔大奖赛FP2：拉塞尔继续名列榜首，博塔斯最快圈被删除

在瓦尔特利·博塔斯的计时圈被删除后，乔治·拉塞尔在萨基尔大奖赛第二节练习里继续高居第一，在代表梅赛德斯参赛的第一天统治了时间榜。
在第一节练习后，国际汽联加强了对赛道界限的监管，把8号弯列为重点地带之一。
在完成早期的练习后，两名梅赛德斯车手在本阶段过半时开始发力，进行排位赛的单圈模拟。博塔斯跑出54.506秒，同时在第二计时段全场最快。但是没过多久，他的这一圈时间因为在8号弯出弯点跑出了赛道而被取消。
此时，拉塞尔跑出54.713秒，取而代之上升到第一的位置。此后，博塔斯多次尝试刷新时间，但是对赛车感到挣扎，多次跑出赛道，还压到了最后一弯高起的路肩，最终他记录在案的时间只排在第11名。这也意味着拉塞尔在他驾驶W11赛车的第一天，包揽了当天两个练习阶段的最快单圈时间。
红牛车手马克斯·维斯塔潘位列第二，超过塞尔吉奥·佩雷兹，虽然两者只有0.025秒的差距。在前一阶段无缘前十之后，墨西哥人在第二节练习里驾驶Racing Point跑出了全场第三快的时间，领先争三集团的雷诺对手埃斯特班·奥康以及另一位红牛车手亚历山大·阿尔本。不过，两名车手都在阶段里报告赛车有转向不足的问题。
AlphaTauri延续了相当不错的竞争力，并且丹尼尔·科维亚特连续两个阶段排在队友皮埃尔·加斯利之前，以第六完成当天的工作。兰斯·斯特罗尔同样进入了前十，与丹尼尔·里卡多分列第七八位。迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯以第十名收工，落在加斯利之后。
值得一提的是，在这条短赛道上，从阿尔本到第九位的加斯利之间，只有0.1秒左右的差距。
当博塔斯处于第11位时，他的同胞基米·莱科宁位居第12名，排在阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯的凯文·马格努森之前。威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲名列第15位。
第一节练习里双车进入前十的法拉利，在本阶段遭遇挫折。当查尔斯·莱克勒克因为驱动轴故障而只跑了两圈就提前收工后，塞巴斯蒂安·维特尔两次打转，并且向车队报告赛车难以驾驶，只名列第16位。
迈凯伦的兰多·诺里斯同样度过艰难的一个阶段。因为早期赛车在3号弯轧到路肩后底板受损，车队为他进行了更换。但是此后，车队又探测到他的动力单元存在问题，让只跑了14圈就提前结束工作，最终只列第17位。
两位在本周末替补参赛的车手——皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和杰克·埃肯——依然在所有做出时间的车手中垫底。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|George Russell
|Mercedes
|48
|54.713
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|43
|54.841
|0.128
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|52
|54.866
|0.153
|4
|Esteban Ocon
|Renault
|50
|54.940
|0.227
|5
|Alex Albon
|Red Bull
|42
|55.036
|0.323
|6
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|58
|55.068
|0.355
|7
|Lance Stroll
|Racing Point
|44
|55.104
|0.391
|8
|Daniel Ricciardo
|Renault
|47
|55.124
|0.411
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|48
|55.133
|0.420
|10
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|39
|55.258
|0.545
|11
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|52
|55.321
|0.608
|12
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|54
|55.484
|0.771
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|57
|55.533
|0.820
|14
|Kevin Magnussen
|Haas
|49
|55.738
|1.025
|15
|Nicholas Latifi
|Williams
|52
|55.784
|1.071
|16
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|43
|55.830
|1.117
|17
|Lando Norris
|McLaren
|14
|56.031
|1.318
|18
|Pietro Fittipaldi
|Haas
|56
|56.110
|1.397
|19
|Jack Aitken
|Williams
|58
|56.260
|1.547
|20
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|萨基尔大奖赛
|Sub-event
|FP2
|Author
|Frankie Mao