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Formula 1 / 萨基尔大奖赛 / 自由练习报告

萨基尔大奖赛FP2：拉塞尔继续名列榜首，博塔斯最快圈被删除

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萨基尔大奖赛FP2：拉塞尔继续名列榜首，博塔斯最快圈被删除
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在瓦尔特利·博塔斯的计时圈被删除后，乔治·拉塞尔在萨基尔大奖赛第二节练习里继续高居第一，在代表梅赛德斯参赛的第一天统治了时间榜。

在第一节练习后，国际汽联加强了对赛道界限的监管，把8号弯列为重点地带之一。

在完成早期的练习后，两名梅赛德斯车手在本阶段过半时开始发力，进行排位赛的单圈模拟。博塔斯跑出54.506秒，同时在第二计时段全场最快。但是没过多久，他的这一圈时间因为在8号弯出弯点跑出了赛道而被取消。

此时，拉塞尔跑出54.713秒，取而代之上升到第一的位置。此后，博塔斯多次尝试刷新时间，但是对赛车感到挣扎，多次跑出赛道，还压到了最后一弯高起的路肩，最终他记录在案的时间只排在第11名。这也意味着拉塞尔在他驾驶W11赛车的第一天，包揽了当天两个练习阶段的最快单圈时间。

红牛车手马克斯·维斯塔潘位列第二，超过塞尔吉奥·佩雷兹，虽然两者只有0.025秒的差距。在前一阶段无缘前十之后，墨西哥人在第二节练习里驾驶Racing Point跑出了全场第三快的时间，领先争三集团的雷诺对手埃斯特班·奥康以及另一位红牛车手亚历山大·阿尔本。不过，两名车手都在阶段里报告赛车有转向不足的问题。

AlphaTauri延续了相当不错的竞争力，并且丹尼尔·科维亚特连续两个阶段排在队友皮埃尔·加斯利之前，以第六完成当天的工作。兰斯·斯特罗尔同样进入了前十，与丹尼尔·里卡多分列第七八位。迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯以第十名收工，落在加斯利之后。

值得一提的是，在这条短赛道上，从阿尔本到第九位的加斯利之间，只有0.1秒左右的差距。

当博塔斯处于第11位时，他的同胞基米·莱科宁位居第12名，排在阿尔法·罗密欧队友安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯的凯文·马格努森之前。威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲名列第15位。

第一节练习里双车进入前十的法拉利，在本阶段遭遇挫折。当查尔斯·莱克勒克因为驱动轴故障而只跑了两圈就提前收工后，塞巴斯蒂安·维特尔两次打转，并且向车队报告赛车难以驾驶，只名列第16位。

迈凯伦的兰多·诺里斯同样度过艰难的一个阶段。因为早期赛车在3号弯轧到路肩后底板受损，车队为他进行了更换。但是此后，车队又探测到他的动力单元存在问题，让只跑了14圈就提前结束工作，最终只列第17位。

两位在本周末替补参赛的车手——皮埃特罗·菲迪帕尔蒂和杰克·埃肯——依然在所有做出时间的车手中垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom George Russell Mercedes 48 54.713  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 43 54.841 0.128
3 Mexico Sergio Perez Racing Point 52 54.866 0.153
4 France Esteban Ocon Renault 50 54.940 0.227
5 Thailand Alex Albon Red Bull 42 55.036 0.323
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 58 55.068 0.355
7 Canada Lance Stroll Racing Point 44 55.104 0.391
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 47 55.124 0.411
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 48 55.133 0.420
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 39 55.258 0.545
11 Finland Valtteri Bottas Mercedes 52 55.321 0.608
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 54 55.484 0.771
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 57 55.533 0.820
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 49 55.738 1.025
15 Canada Nicholas Latifi Williams 52 55.784 1.071
16 Germany Sebastian Vettel Ferrari 43 55.830 1.117
17 United Kingdom Lando Norris McLaren 14 56.031 1.318
18 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 56 56.110 1.397
19 United Kingdom Jack Aitken Williams 58 56.260 1.547
20 Monaco Charles Leclerc Ferrari 2    
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