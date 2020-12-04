萨基尔大奖赛FP1：拉塞尔力压维斯塔潘，领跑时间榜

在刘易斯·汉密尔顿感染新冠病毒后，梅赛德斯决定启用隶属于车队青年系统的乔治·拉塞尔顶班，而威廉姆斯则让替补车手杰克·埃肯填补空缺。与此同时，罗曼·格罗斯让因为上周日事故中落下的烧伤而缺席，哈斯任命替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂在本周末出场。

虽然同样是在萨基尔赛道，但是因为采用了只有11个弯角、3.5公里长的外圈结构，单圈时间不到60秒。

第一次驾驶W11赛车的拉塞尔，在经过前20分钟的适应之后，用软胎跑出一圈55.030秒，快过了新队友瓦尔特利·博塔斯当时用相同配方轮胎做出的55.154秒。

不过，在第一节练习里，两辆梅赛德斯赛车稍有不同。博塔斯的赛车没有使用DAS系统，而拉塞尔则对新装置进行适应。

虽然红牛的维斯塔潘很快率先做到54秒，同时AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特也超过了两位梅赛德斯车手，但是拉塞尔进而进步到54.546秒后，以0.146秒的优势重返第一。此时，博塔斯也有所提高，但是仍落在亚历山大·阿尔本之后，排在第四。

泰国人虽然进入了前三，但是曾在2号弯打转。此后他的赛车在车库里接受检修，整个阶段只完成了18圈。

科维亚特则领先队友皮埃尔·加斯利0.055秒，在本阶段排名第五，位于雷诺的埃斯特班·奥康之前。两辆法拉利赛车跻身前十，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克分列第八、十位，丹尼尔·里卡多则介于俩人之间。

争三集团的迈凯伦和Racing Point 都无缘前十。兰斯·斯特罗尔紧随莱克勒克，但位于队友塞尔吉奥·佩雷之前。而两位阿尔法·罗密欧车手挤在第13位的卡洛斯·塞恩斯和第15位的兰多·诺里斯之间。哈斯的另一位车手凯文·马格努森则领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。替补参赛的菲迪帕尔蒂和埃肯则落在时间榜最后二位。