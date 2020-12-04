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萨基尔大奖赛FP1：拉塞尔力压维斯塔潘，领跑时间榜

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萨基尔大奖赛FP1：拉塞尔力压维斯塔潘，领跑时间榜
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乔治·拉塞尔在萨基尔大奖赛第一节练习里首次代表梅赛德斯出场，就力压马克斯·维斯塔潘，做出全场最快单圈时间。

在刘易斯·汉密尔顿感染新冠病毒后，梅赛德斯决定启用隶属于车队青年系统的乔治·拉塞尔顶班，而威廉姆斯则让替补车手杰克·埃肯填补空缺。与此同时，罗曼·格罗斯让因为上周日事故中落下的烧伤而缺席，哈斯任命替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂在本周末出场。

虽然同样是在萨基尔赛道，但是因为采用了只有11个弯角、3.5公里长的外圈结构，单圈时间不到60秒。

第一次驾驶W11赛车的拉塞尔，在经过前20分钟的适应之后，用软胎跑出一圈55.030秒，快过了新队友瓦尔特利·博塔斯当时用相同配方轮胎做出的55.154秒。

不过，在第一节练习里，两辆梅赛德斯赛车稍有不同。博塔斯的赛车没有使用DAS系统，而拉塞尔则对新装置进行适应。

虽然红牛的维斯塔潘很快率先做到54秒，同时AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特也超过了两位梅赛德斯车手，但是拉塞尔进而进步到54.546秒后，以0.146秒的优势重返第一。此时，博塔斯也有所提高，但是仍落在亚历山大·阿尔本之后，排在第四。

泰国人虽然进入了前三，但是曾在2号弯打转。此后他的赛车在车库里接受检修，整个阶段只完成了18圈。

科维亚特则领先队友皮埃尔·加斯利0.055秒，在本阶段排名第五，位于雷诺的埃斯特班·奥康之前。两辆法拉利赛车跻身前十，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克分列第八、十位，丹尼尔·里卡多则介于俩人之间。

争三集团的迈凯伦和Racing Point 都无缘前十。兰斯·斯特罗尔紧随莱克勒克，但位于队友塞尔吉奥·佩雷之前。而两位阿尔法·罗密欧车手挤在第13位的卡洛斯·塞恩斯和第15位的兰多·诺里斯之间。哈斯的另一位车手凯文·马格努森则领先威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲。替补参赛的菲迪帕尔蒂和埃肯则落在时间榜最后二位。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom George Russell Mercedes 49 54.546  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 29 54.722 0.176
3 Thailand Alex Albon Red Bull 18 54.811 0.265
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes 44 54.868 0.322
5 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 40 55.011 0.465
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 37 55.166 0.620
7 France Esteban Ocon Renault 49 55.273 0.727
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari 40 55.281 0.735
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 39 55.379 0.833
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari 35 55.449 0.903
11 Canada Lance Stroll Racing Point 41 55.558 1.012
12 Mexico Sergio Perez Racing Point 33 55.716 1.170
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 41 55.757 1.211
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 32 55.783 1.237
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 35 55.858 1.312
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 47 56.078 1.532
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 37 56.130 1.584
18 Canada Nicholas Latifi Williams 48 56.764 2.218
19 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 24 57.077 2.531
20 United Kingdom Jack Aitken Williams 33 57.187 2.641
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Author Frankie Mao

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