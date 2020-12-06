萨基尔大奖赛：梅赛德斯搞砸双进站、拉塞尔爆胎，成全佩雷兹首次获胜

佩雷兹将在本赛季结束后离开Racing Point。此前九次登上过领奖台的他，终于在第十次机会来临时，站上了最高处。同时，这也成就了这支以银石为基地的车队，自前身乔丹在2003年巴西大奖赛里由纪吉安卡罗·费斯切拉获胜之后，第一次带回胜利。

在比赛进行到第63圈之前，胜利似乎牢牢掌控在梅赛德斯手里，而且顶替感染新冠病毒为梅赛德斯比赛的乔治·拉塞尔十分有希望拿到F1生涯首胜。

然而，此前填补拉塞尔空缺的杰克·埃肯在主看台直路的起点附近撞上护墙，导致鼻翼脱落引发的虚拟安全车变成了实体安全车。

此时，梅赛德斯把处于领先位置的拉塞尔和博塔斯同时召回。当英国人离开后，后者的换胎出现了严重延迟，机械师发现轮胎出现了错误。犹豫之际，车队负责指挥比赛的策略总监詹姆斯·沃尔斯冲出车房，告诉团队放弃换胎，让芬兰人用先前硬胎继续。

就在博塔斯掉落到第五位时，梅赛德斯意识到更糟的事情，是拉塞尔带着混合的轮胎上了赛道，因此不得不让他立即再进站。换上中性胎后的英国人以第六名回到赛道，落在博塔斯身后。

在比赛第一圈就卷入三车事故的佩雷兹，在改变策略后，凭借一系列精彩的超车，从最后一位追到了前列，并刚好在虚拟安全车出现前完成了第二次进站。使用硬胎的他成为新的领跑者，领先雷诺的埃斯特班·奥康和Racing Point队友兰斯·斯特罗尔。

墨西哥人在开场圈试图进入4号弯时，后轮挂到了试图挤进内线的法拉利车手查尔斯·莱克勒克，同时又牵连了红牛的马克斯·维斯塔潘。当其他两人冲上砂石区退赛时，佩雷兹则幸运地能够继续前进，尽管他因为进站换胎而落到了最后。

比赛开始时，杆位位置上的博塔斯启动稍慢，花了5.1秒，而处在偏脏一侧的拉塞尔以4.75秒的反应为自己创造了优势，领先一个多身位率先进入一号弯。此时，博塔斯受到了维斯塔潘和佩雷兹的压力，但是在两辆梅赛德斯引擎赛车的夹击中，荷兰人在3号弯退让，最终卷入事故后，提前结束了自己的比赛。

本次事故引发的安全车带领了5圈后，在第7圈重新开始比赛。第一次领跑比赛的拉塞尔成功地守住位置，而博塔斯在塞恩斯的施压下，在一号弯超过。但是，西班牙人在连续的2号弯里切过赛道，主动把位置让还给芬兰人。此后，博塔斯得以跑远，但是与拉塞尔的差距也在一秒以上。

此后，两辆梅赛德斯赛车迅速甩开余下赛车，彼此之间始终保持着2-3秒的差距。拉塞尔始终守在领跑位置上，直到第45圈先进站并换上硬胎。博塔斯多跑4圈，但是并不能抛开足够的距离。

拉塞尔虽然一度报告感觉“没有动力”，但是工程师皮特·博宁顿指导他对调整参数，而他在第47圈做出了当时的最快单圈，迅速把差距缩小到16秒左右。当芬兰人换上同样的硬胎回到赛道上时，落后了8秒之多。

第54圈，尼古拉斯·拉蒂菲的威廉姆斯赛车在出8号弯后停在了赛道边，引发了虚拟安全车，不过很快就恢复绿旗。两圈后，博塔斯用一个最快单圈，迫近到拉塞尔身后5.2秒。

然而，埃肯的事故改变了一切。

安全车在第68圈结束时离开。博塔斯在第70圈第一计时段里出现走线失误，拉塞尔果断地把握住机会，在7号弯里强硬地做出超越，而芬兰人让出了必要的空间。英国车手向前发起猛追，在第73圈时超过奥康后回到第二，并且下前方的佩雷兹发起追击。

然而，5圈过后，车队告诉拉塞尔他的后轮胎出现了慢漏气，不得不再次进站。英国人在发出巨大的失望之余，继续专心比赛，最终追回到积分区，以第九名完赛。尽管这是他F1生涯第一次拿分，但是难掩沮丧的心情。

由于换上的硬胎无法正常工作，博塔斯在被拉塞尔超过后难移坚持，很快连续被其他车手超过，最后无奈地接受第八名的结果。

最后几圈里，没有了拉塞尔压力的佩雷兹跑在自己的节奏里，最后以10秒的优势冲过终点线。奥康没有给身后的斯特罗尔留出机会，第一次登上F1领奖台，而加拿大人收获了本赛季第二个前三名成绩。

迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯试图向领奖台发起冲击，无奈在被博塔斯阻挡时损失时间过多，屈居第四。丹尼尔·里卡多为雷诺拿到第五，而亚历山大·阿尔本与丹尼尔·科维亚特分列第六七名。

另一名迈凯伦车手兰多·诺里斯因为赛前更换引擎和涡轮增压器，退到第19位发车。但是在第一圈结束时，他已经上升到第十。虽然最后一圈被拉塞尔超过，但是英国人在积分区完赛。

皮埃尔·加斯利与积分擦肩而过。而在莱克勒克退赛后，塞巴斯蒂安·维特尔表现平平，只以第12名完赛。在德国人身后的两辆阿尔法·罗密欧赛车，安东尼奥·吉奥维纳兹领先队友基米·莱科宁。凯文·马格努森则在两位首次参赛的车手身前完赛。埃肯在撞墙后能够继续比赛，先于代替罗曼·格罗斯让的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂通过终点。