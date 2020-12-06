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萨基尔大奖赛：梅赛德斯搞砸双进站、拉塞尔爆胎，成全佩雷兹首次获胜

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萨基尔大奖赛：梅赛德斯搞砸双进站、拉塞尔爆胎，成全佩雷兹首次获胜
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暂时没有2021年席位的塞尔吉奥·佩雷兹，在梅赛德斯在双进站时犯下严重错误的萨基尔大奖赛里，赢下F1生涯第一场胜利。

佩雷兹将在本赛季结束后离开Racing Point。此前九次登上过领奖台的他，终于在第十次机会来临时，站上了最高处。同时，这也成就了这支以银石为基地的车队，自前身乔丹在2003年巴西大奖赛里由纪吉安卡罗·费斯切拉获胜之后，第一次带回胜利。

在比赛进行到第63圈之前，胜利似乎牢牢掌控在梅赛德斯手里，而且顶替感染新冠病毒为梅赛德斯比赛的乔治·拉塞尔十分有希望拿到F1生涯首胜。

然而，此前填补拉塞尔空缺的杰克·埃肯在主看台直路的起点附近撞上护墙，导致鼻翼脱落引发的虚拟安全车变成了实体安全车。

此时，梅赛德斯把处于领先位置的拉塞尔和博塔斯同时召回。当英国人离开后，后者的换胎出现了严重延迟，机械师发现轮胎出现了错误。犹豫之际，车队负责指挥比赛的策略总监詹姆斯·沃尔斯冲出车房，告诉团队放弃换胎，让芬兰人用先前硬胎继续。

就在博塔斯掉落到第五位时，梅赛德斯意识到更糟的事情，是拉塞尔带着混合的轮胎上了赛道，因此不得不让他立即再进站。换上中性胎后的英国人以第六名回到赛道，落在博塔斯身后。

在比赛第一圈就卷入三车事故的佩雷兹，在改变策略后，凭借一系列精彩的超车，从最后一位追到了前列，并刚好在虚拟安全车出现前完成了第二次进站。使用硬胎的他成为新的领跑者，领先雷诺的埃斯特班·奥康和Racing Point队友兰斯·斯特罗尔。

墨西哥人在开场圈试图进入4号弯时，后轮挂到了试图挤进内线的法拉利车手查尔斯·莱克勒克，同时又牵连了红牛的马克斯·维斯塔潘。当其他两人冲上砂石区退赛时，佩雷兹则幸运地能够继续前进，尽管他因为进站换胎而落到了最后。

比赛开始时，杆位位置上的博塔斯启动稍慢，花了5.1秒，而处在偏脏一侧的拉塞尔以4.75秒的反应为自己创造了优势，领先一个多身位率先进入一号弯。此时，博塔斯受到了维斯塔潘和佩雷兹的压力，但是在两辆梅赛德斯引擎赛车的夹击中，荷兰人在3号弯退让，最终卷入事故后，提前结束了自己的比赛。

本次事故引发的安全车带领了5圈后，在第7圈重新开始比赛。第一次领跑比赛的拉塞尔成功地守住位置，而博塔斯在塞恩斯的施压下，在一号弯超过。但是，西班牙人在连续的2号弯里切过赛道，主动把位置让还给芬兰人。此后，博塔斯得以跑远，但是与拉塞尔的差距也在一秒以上。

此后，两辆梅赛德斯赛车迅速甩开余下赛车，彼此之间始终保持着2-3秒的差距。拉塞尔始终守在领跑位置上，直到第45圈先进站并换上硬胎。博塔斯多跑4圈，但是并不能抛开足够的距离。

拉塞尔虽然一度报告感觉“没有动力”，但是工程师皮特·博宁顿指导他对调整参数，而他在第47圈做出了当时的最快单圈，迅速把差距缩小到16秒左右。当芬兰人换上同样的硬胎回到赛道上时，落后了8秒之多。

第54圈，尼古拉斯·拉蒂菲的威廉姆斯赛车在出8号弯后停在了赛道边，引发了虚拟安全车，不过很快就恢复绿旗。两圈后，博塔斯用一个最快单圈，迫近到拉塞尔身后5.2秒。

然而，埃肯的事故改变了一切。

安全车在第68圈结束时离开。博塔斯在第70圈第一计时段里出现走线失误，拉塞尔果断地把握住机会，在7号弯里强硬地做出超越，而芬兰人让出了必要的空间。英国车手向前发起猛追，在第73圈时超过奥康后回到第二，并且下前方的佩雷兹发起追击。

然而，5圈过后，车队告诉拉塞尔他的后轮胎出现了慢漏气，不得不再次进站。英国人在发出巨大的失望之余，继续专心比赛，最终追回到积分区，以第九名完赛。尽管这是他F1生涯第一次拿分，但是难掩沮丧的心情。

由于换上的硬胎无法正常工作，博塔斯在被拉塞尔超过后难移坚持，很快连续被其他车手超过，最后无奈地接受第八名的结果。

最后几圈里，没有了拉塞尔压力的佩雷兹跑在自己的节奏里，最后以10秒的优势冲过终点线。奥康没有给身后的斯特罗尔留出机会，第一次登上F1领奖台，而加拿大人收获了本赛季第二个前三名成绩。

迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯试图向领奖台发起冲击，无奈在被博塔斯阻挡时损失时间过多，屈居第四。丹尼尔·里卡多为雷诺拿到第五，而亚历山大·阿尔本与丹尼尔·科维亚特分列第六七名。

另一名迈凯伦车手兰多·诺里斯因为赛前更换引擎和涡轮增压器，退到第19位发车。但是在第一圈结束时，他已经上升到第十。虽然最后一圈被拉塞尔超过，但是英国人在积分区完赛。

皮埃尔·加斯利与积分擦肩而过。而在莱克勒克退赛后，塞巴斯蒂安·维特尔表现平平，只以第12名完赛。在德国人身后的两辆阿尔法·罗密欧赛车，安东尼奥·吉奥维纳兹领先队友基米·莱科宁。凯文·马格努森则在两位首次参赛的车手身前完赛。埃肯在撞墙后能够继续比赛，先于代替罗曼·格罗斯让的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂通过终点。

Cla Driver Chassis Time
1 Mexico Sergio Perez Racing Point -
2 France Esteban Ocon Renault 10.518
3 Canada Lance Stroll Racing Point 11.869
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 12.580
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 13.330
6 Thailand Alex Albon Red Bull 13.842
7 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 14.534
8 Finland Valtteri Bottas Mercedes 15.389
9 United Kingdom George Russell Mercedes 18.556
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 19.541
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 20.527
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 22.611
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 24.111
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 26.153
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 32.370
16 United Kingdom Jack Aitken Williams 33.674
17 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 36.858
  Canada Nicholas Latifi Williams  
  Netherlands Max Verstappen Red Bull  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari  
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Author Frankie Mao

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