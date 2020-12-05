萨基尔大奖赛排位赛：博塔斯抢下杆位，拉塞尔0.026秒之差头排发车

两位梅赛德斯车手顺利地携手进入Q3之后，先用较旧的软胎做出第一个计时圈，但是双双落在红牛的马克斯·维斯塔潘和法拉利的查尔斯·莱克勒克之后。

当时荷兰人跑出53.591秒的时间，列在第一位。而摩纳哥人倾尽全力，落后红牛对手0.18秒。

但是梅赛德斯组合采用了三个计时圈的策略，很快换上一套新的软胎后出场，避开了其他赛车后，利用空旷的赛道刷新时间。博塔斯做出53.377秒后上升到第一，此时第一次晋级Q3的拉塞尔以0.142秒之差，超过维斯塔潘后跃居第二。

最后一个计时圈，拉塞尔虽然提高到53.411秒，但是未能对博塔斯构成威胁。芬兰人虽然没能进步，但是足够拿到杆位。

维斯塔潘在自己的第二圈里提高了0.15秒，但是不足以打破梅赛德斯对第一排的垄断。莱克勒克只跑了一个计时圈，就因为轮胎已经用完而提前走出了赛车。不过，他的时间没有被其他车手超越，将从第二排发车。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹在第二圈改善了千分之八秒，将与AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特分享第三排。俄罗斯人直到最后时刻才出场，一举上升到第六。

本场排位赛，争三集团中除了Racing Point之外，雷诺和迈凯伦只有一辆赛车进入前十名争夺。丹尼尔·里卡多与卡洛斯·塞恩斯只有百分之五秒的差距，将一起在第四排发车。皮埃尔·加斯利则名列第九，排在兰斯·斯特罗尔之前。

埃斯特班·奥康在Q2结束时，相差及格线上的同胞加斯利0.054秒，无缘前十名争夺。亚历山大·阿尔本同样未能闯关成功。

法拉利同样只有一辆赛车进入Q3。当莱克勒克用中性胎在Q2里位列前十时，塞巴斯蒂安·维特尔使用同样配方的轮胎却竞争力不足。尽管他换上软胎试图挽救，仍然只排在第13名。

为阿尔法·罗密欧从第一阶段突围后，安东尼奥·吉奥维纳兹止步于第14位。兰多·诺里斯在第二阶段里垫底。最后一轮冲刺时，英国人原本处于车阵真最前列，但是放弃了自己的第一圈，直到最后读秒时才再次加速。虽然他完成了那一圈，但是速度相差悬殊，而他在无线电里连连向车队道歉。

凯文·马格努森以0.08秒之差无缘Q2。一起淘汰的还有两位威廉姆斯赛车，尼古拉斯·拉蒂菲虽然领先首次参加排位赛的杰克·埃肯，但是俩人在本阶段只有0.006秒之差，达到整个周末最小。

当吉奥维纳兹进入Q2时，他的队友基米·莱科宁无缘晋级，而且落在两辆威廉姆斯赛车之后，只是高于代替罗曼·格罗斯让比赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。巴西人因为更换了动力单元，无论如何都退到最后发车。