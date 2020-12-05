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萨基尔大奖赛排位赛：博塔斯抢下杆位，拉塞尔0.026秒之差头排发车

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萨基尔大奖赛排位赛：博塔斯抢下杆位，拉塞尔0.026秒之差头排发车
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瓦尔特利·博塔斯以0.026秒的优势拿下萨基尔大奖赛杆位，而首次代表梅赛德斯参赛的乔治·拉塞尔帮助德国车队锁定第一排。

两位梅赛德斯车手顺利地携手进入Q3之后，先用较旧的软胎做出第一个计时圈，但是双双落在红牛的马克斯·维斯塔潘和法拉利的查尔斯·莱克勒克之后。

当时荷兰人跑出53.591秒的时间，列在第一位。而摩纳哥人倾尽全力，落后红牛对手0.18秒。

但是梅赛德斯组合采用了三个计时圈的策略，很快换上一套新的软胎后出场，避开了其他赛车后，利用空旷的赛道刷新时间。博塔斯做出53.377秒后上升到第一，此时第一次晋级Q3的拉塞尔以0.142秒之差，超过维斯塔潘后跃居第二。

最后一个计时圈，拉塞尔虽然提高到53.411秒，但是未能对博塔斯构成威胁。芬兰人虽然没能进步，但是足够拿到杆位。

维斯塔潘在自己的第二圈里提高了0.15秒，但是不足以打破梅赛德斯对第一排的垄断。莱克勒克只跑了一个计时圈，就因为轮胎已经用完而提前走出了赛车。不过，他的时间没有被其他车手超越，将从第二排发车。

Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹在第二圈改善了千分之八秒，将与AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特分享第三排。俄罗斯人直到最后时刻才出场，一举上升到第六。

本场排位赛，争三集团中除了Racing Point之外，雷诺和迈凯伦只有一辆赛车进入前十名争夺。丹尼尔·里卡多与卡洛斯·塞恩斯只有百分之五秒的差距，将一起在第四排发车。皮埃尔·加斯利则名列第九，排在兰斯·斯特罗尔之前。

埃斯特班·奥康在Q2结束时，相差及格线上的同胞加斯利0.054秒，无缘前十名争夺。亚历山大·阿尔本同样未能闯关成功。

法拉利同样只有一辆赛车进入Q3。当莱克勒克用中性胎在Q2里位列前十时，塞巴斯蒂安·维特尔使用同样配方的轮胎却竞争力不足。尽管他换上软胎试图挽救，仍然只排在第13名。

为阿尔法·罗密欧从第一阶段突围后，安东尼奥·吉奥维纳兹止步于第14位。兰多·诺里斯在第二阶段里垫底。最后一轮冲刺时，英国人原本处于车阵真最前列，但是放弃了自己的第一圈，直到最后读秒时才再次加速。虽然他完成了那一圈，但是速度相差悬殊，而他在无线电里连连向车队道歉。

凯文·马格努森以0.08秒之差无缘Q2。一起淘汰的还有两位威廉姆斯赛车，尼古拉斯·拉蒂菲虽然领先首次参加排位赛的杰克·埃肯，但是俩人在本阶段只有0.006秒之差，达到整个周末最小。

当吉奥维纳兹进入Q2时，他的队友基米·莱科宁无缘晋级，而且落在两辆威廉姆斯赛车之后，只是高于代替罗曼·格罗斯让比赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂。巴西人因为更换了动力单元，无论如何都退到最后发车。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 53.377  
2 United Kingdom George Russell Mercedes 53.403 0.026
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 53.433 0.056
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 53.613 0.236
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 53.790 0.413
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 53.906 0.529
7 Australia Daniel Ricciardo Renault 53.957 0.580
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 54.010 0.633
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 54.154 0.777
10 Canada Lance Stroll Racing Point 54.200 0.823
11 France Esteban Ocon Renault 53.995 0.618
12 Thailand Alex Albon Red Bull 54.026 0.649
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari 54.175 0.798
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 54.377 1.000
15 United Kingdom Lando Norris McLaren 54.693 1.316
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 54.705 1.328
17 Canada Nicholas Latifi Williams 54.796 1.419
18 United Kingdom Jack Aitken Williams 54.892 1.515
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 54.963 1.586
20 Brazil Pietro Fittipaldi Haas 55.426 2.049
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Author Frankie Mao

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