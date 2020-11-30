菲迪帕尔蒂将替代格罗斯让参加萨基尔大奖赛

格罗斯让在上周日巴林大奖赛的开场圈遭遇可怕事故后，惊险地从熊熊燃烧的赛车中火海逃生。不过因为手部轻微烧伤，他被送往当地的BDF医院后接受治疗。尽管X光扫描结果排除了他有骨折的可能，还是留在了医院。

巴林时间今天下午，哈斯车队更新了格罗斯让的情况，确认双手背部的烧伤治疗情况良好，并且预计他可以在明天出院。同时，车队领队甘瑟尔·斯泰纳已经前往病房探望了自己的车手。

周日晚间斯泰纳在接受采访时表示，只有等到与格罗斯让见面并了解情况后，车队才会决定本周末将由谁出场比赛。

就在哈斯发出法国人伤情的通知后不久，车队就发表官方声明，宣布了过去两年来担任测试和替补角色的皮埃特罗将在本周末迎来F1大奖赛首秀。

“在确定对罗曼来说，最好逃过至少一场比赛后，选择让皮埃特罗坐进赛车就相当容易，”斯泰纳在声明中表示。“皮埃特罗将驾驶VF-20赛车，而他已经在过去两个赛季里作为测试兼替补车手，对我们十分熟悉。”

“这是正确的事情，对他是很好的机会。他一直很有耐心，也为这个机会做好了准备——现在是时候了。那是为什么我们想让他坐进赛车，而我相信他能完成出色的工作。在最后一刻受到召唤是非常高要求的，但正如我说的，我认为这对哈斯F1车队是正确的事情。”

24岁的菲迪帕尔蒂是二届F1世界冠军埃默森·菲迪帕尔蒂的孙子。他在2017年赢得了方程式V8 3.5锦标赛的年度冠军。过去两年里，他先后测试了VF-18和VF-19赛车。而依靠着在2019-20赛季F3亚洲锦标赛获得第五名后，他在今年年初就获得了申请F1超级驾照的资格，并且本就随车队前往了巴林。

“最重要的是，我很高兴罗曼平安且健康，”巴西车手表示。“我们都非常高兴，他在那么大的事故之后，只是受了相对轻微的伤。显然，这不是让我得到第一次参加F1机会的理想情景，但我非常感谢吉恩·哈斯和甘瑟尔·斯泰纳对我在本周末驾驶赛车的信任。”

“本赛季我与车队一起做了很多工作，既有赛道上的，也有模拟器阶段，所以我很熟悉车队在大奖赛周末的运作流程。即将迎来我职业生涯的第一场F1比赛激动人心，我会全力以赴。我很期待在巴林周五的自由练习里出场。”

菲迪帕尔蒂的确定出场将是自菲利普·马萨在2017年底退役后，两年来第一次有巴西车手参加F1大奖赛。值得一提的是，虽然本周末的比赛继续在萨基尔赛道进行，但是将使用此前从没在F1场合里启用过的外圈结构。