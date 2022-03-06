菲迪帕尔蒂将参加巴林测试，但哈斯正评估正赛车手人选

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在上周末俄罗斯入侵乌克兰后，哈斯立刻宣布了与其俄罗斯车手尼基塔·马兹平及冠名赞助商Uralkali钾肥公司终止合同的消息。

马兹平被解雇意味着哈斯当前面临着迫在眉睫的局面，车队亟待决定谁将与米克·舒马赫搭档共同出战将在本月末拉开帷幕的2022赛季。

菲蒂帕尔迪目前是哈斯的官方替补车手。当罗曼·格罗斯让在2020年的巴林大奖赛上严重撞车受伤后，巴西小将曾被哈斯征召参加了该赛季的最后两场比赛。

尽管车队老板哈斯确认了菲蒂帕尔迪将参加巴林的测试，但他也意识到，在新赛季的大部分时间里，车队或更需要一名经验丰富的车手。

在接受美联社的采访时，哈斯表示目前车队唯一做出的决定就是让菲蒂帕尔迪参加测试。

“我们正在物色几位候选人，看看谁有空档，以及我们需要处理哪些问题，但我们会在周三之前找到人选，”哈斯如是说。“皮埃特罗肯定名列其中，这也是他的目标，他是我们的测试车手。”

哈斯席位的另一个主要候选人是安东尼奥·吉奥维纳兹。在上赛季末失去阿尔法·罗密欧的席位后，意大利车手本赛季将转战电动方程式锦标赛。

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

吉奥维纳兹也是法拉利车手学院的一员。本赛季他本计划作为马拉内罗车队的替补车手，跟随车队前往与FE赛程错开的F1大奖赛。

哈斯可以选择在赛季的一段时间里雇佣意大利车手比赛，也可以在他可以放弃参加FE的情况下，为其提供一份全职合同。

谈到与马兹平和Uralkali钾肥公司终止合作的决定时，哈斯坦言车队与俄罗斯合作伙伴的关系所带来的严重后果令人难以承受。

“外界对俄罗斯入侵乌克兰有很多激烈的谴责，而且正在愈演愈烈，“哈斯表示。“我们无法处理所有这些问题，我们的其他赞助商也无法处理所有这些问题。”

虽然失去冠名赞助商Uralkali将给车队带来经济上的打击，但哈斯坚信车队拥有足够的资源来抵御冲击。

“哈斯一直是车队最主要的赞助商，我不知道为什么人们说它是俄罗斯车队。Haas Automation的字样一直在车身上，”美国人表示。“我们很好，我们没问题。当然，我们想要更多的资金，但我们没问题。这只是带给了我们一个更大的负数。“

翻译/小飞侠