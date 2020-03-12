汉密尔顿对2020赛季照常揭幕感到担忧

F1在新冠肺炎升级为全球“大流行病”的情况下，本周末在澳大利亚举行揭幕战，并且哈斯和迈凯伦两支车队共五位车队成员因身体不适而接受了新冠病毒测试——在那时没有结果。

当包括WEC、MotoGP和NBA在内的世界著名体育赛事纷纷暂停或延期之时，F1是否应该继续进行成为充满争议的焦点。当前赛道上仅有的三位世界冠军表达了自己的观点。

“诸如这样的事情，跟我们没有关系，”现在40岁的2007年世界冠军莱科宁表示，“我不知道我们在这里是否是对的事情。可能不是。”

“但是这不由取决于我们，不是我们的决定。我认为如果完全由所有车队决定，我们可能不会在这里。”

迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯表示，车队成员接受新冠病毒测试并不等于他们是感染了病毒，而是根据车队的程序，在身体不适之后主动上报，“自愿进行自我隔离并接受检测”。

两位多届世界冠军得主刘易斯·汉密尔顿和塞巴斯蒂安·维特尔在国际汽联的新闻发布会上不可避免地被问到新冠肺炎的问题，并且都承认对赛季照常揭幕感觉奇怪。

当被Motorsport.com问到他是否对比赛照常进行感到舒心时，英国人回到说：“我非常、非常奇怪我们在这里。我认为有比赛是很好的，但是我们都坐在这个房间里让我惊讶。”

“今天已经有许多车迷。看起来其他世界都在做出反应——可能有一点晚——但是今天早上我们看到特朗普关闭了欧洲到美国的边境。NBA暂停，而F1继续进行。”

“今天早上我见到杰基·斯图尔特，他看起来挺健康。而且我在走进围场的时候，看到很多人，一些是上了年纪的人。所以对所有在这里的人，都有担忧。这绝对让我有担忧。所以‘不’是你要的答案。”

当前，澳大利亚有139例确诊新冠肺炎病例。虽然众多当地人士公开要求叫停F1大奖赛，但是墨尔本方面的推广方在采取了包括取消车手签名会等与车手近距离接触的车迷活动的同时，坚持比赛会照常进行。

对于著名的“墨尔本步行道”不可避免地受到影响，车手们纷纷表示不近距离接触车迷，是为了所有人着想。

当被问及是否理解F1不像其他运动那样暂缓举行时，汉密尔顿表示：“金钱为王。老实说，我不知道。我觉得没必要羞于表达自己的观点。我们在这里，我敦促每个人在接触门或任何表面的时候尽可能小心。我希望每个人都能用免洗洗手液。车迷们也是如此，我真心希望他们采取预防措施。”