十支F1车队正在全力备战还有两周不到时间就要开始的新赛季。前所未有的特殊时期，车队不止面临防疫守则给比赛运作带来的未知挑战，还有经济形势为整个赛季预算带来的压力。

Racing Point车队技术总监安迪·格林近期接受采访时表示，新的工作程序必然会增加比赛周末赛车作业的时间——尽管国际汽联批准了宵禁时间减少一个小时，尤其给紧急维修任务提出极大挑战。因此，他坦言希望车手在赛道上避免严重的撞车。

对此，F1老将莱科宁坦言局势使然，像阿尔法这样的小车队肯定会在资金方面遇到难题，但是只要参加比赛，车手和车队就不会有所保留。

“对小车队而言，这段时期更加困难，但我认为对大车队也不容易，”莱科宁向Motorsport中文网表示，“这是一项昂贵的运动，大家都会在钱的问题上挣扎。基本上全世界的公司都会煎熬。”

“但是，我不觉得你能以不同的方式去比赛，我们还是会像平时那样，承担最大程度地风险。如果要发生意外，那么总会发生的。你不能到处比赛却不使出全力，因为那样不会得到成绩。”

“所以，我认为你不能带着其他态度，还是要在必要的地方和时候发力。当然，我们从来不想撞车，只是有时候难免遇到意外，会损坏赛车。”

“我相信车队会做好准备，去克服所有的情况。我们总试着做事情聪明一点，争取获得最好的成绩。无论何时何地开始比赛，我们都会如此。”

梅赛德斯、雷诺、Racing Point已经以旧赛车或新赛车做了私人测试，法拉利、AlphaTauri也将在近期进行各自的测试，试图在赛季推迟3个多月后重拾工作状态，并且练习新的作业程序。

但是，也有像迈凯伦、哈斯这样的车队无法进行测试。而索伯运作的阿尔法·罗密欧还没有公布任何赛季开始前测试的计划。

“我认为这对所有人都会是挑战，”莱科宁对Motorsport中文网说，“在那么长的休息之后，要找到赛车的速度是棘手的工作。”

“但是大家面对的情况是一样的。我们不能再进行测试，而上一次测试已经是挺久以前的事情了。第一个周末会有点像测试完连着进行比赛，我们需要以最快的速度准备好，调整到良好的状态。”

“我们需要依靠过往的经验和前几年测试的数据，把所有事情整合起来，尽可能快地找到自己的节奏。”

阿尔法·罗密欧在2019赛季排名年度第八，仅仅高于哈斯和威廉姆斯。今年莱科宁继续同安东尼奥·吉奥维纳兹搭档。

新冠疫情的发生打乱了各支车队的工作计划，特别是赛车升级计划受到不同程度的约束。尽管如此，芬兰人觉得格局被打乱的可能性很小。

“很难说，可能前几场比赛会这样，”莱科宁向Motorsport中文网表示，“那么久的休息之后，新赛车在新赛季的前几场比赛比赛里会有些不确定，可能会带来一些变化。”

“但是我相信所有车队都会做好自己的功课。我认为即使我们当初在澳大利亚比赛了，也不会对重新开赛有太大影响。比赛中总会有事情发生，但是快的赛车还是会快，最终还是以赛车的速度说了算。”