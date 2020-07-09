莱科宁：维特尔与法拉利的关系没那么糟糕

五月初，法拉利对外公布了维特尔将在今年年底离开的消息。就在新赛季开始后，双方都透露了更多关于没有续约的细节。

德国人承认他对意大利车队的做法感到惊讶，声称只是领队马蒂亚·比诺托打电话告知他车队不打算续约，而且他从未收到过任何正式的新合同。之后，比诺托称法拉利的决定是基于新冠肺炎疫情带来的一系列重大影响。

这些细节在外界激起了强烈反响，不少人为维特尔在马拉内罗效力了五年多之后受到的待遇鸣不平。

但是，曾经两度在法拉利效力，又在2015至2018年与维特尔搭档的莱科宁认为，他的同僚兼好友眼下没有在意大利车队内受到不公平的对待。

“老实说，上周末当我们一相遇，我就跟他交谈过，我认为那是在开始之前，这就是我所知道的，”目前效力阿尔法·罗密欧的芬兰人表示。

“我不知道发生了什么事，这与我无关。 我认为对别人是否受到不好的对待发表评论是不公平的，因为我不知道到底是怎么回事。我对他们之间的关系像人们说的那样糟糕表示怀疑”

上周日，当查尔斯·莱克勒克为法拉利抢到第二时，维特尔仅仅名列第十，比赛中他还发生了一次打转。

“显然有时候是这样，无论你离开车队，还是选择离开，无论哪种方式。 我们会知道他今后的情况怎么发展。 你需要问他。

“在一场比赛之后，我不想评判现在有多困难。 对于（阿尔法·罗密欧）来说也很困难。 我敢肯定他们（本周末）会比上周末要强很多。”

2018年意大利大奖赛前，法拉利宣布莱科宁不会留下，他将被莱克勒克顶替。当被问及自那以后直到赛季结束，车队对待他的方式是否与之前有别时，芬兰人回答说：“不，完全没有。

“我很确定他们得到完全相同的对外，两个人都是。让两辆赛车都得到尽可能最好的成绩对他们有好处。我不觉得为什么他们不那么做。”