莱科宁相信穆杰罗完赛结果本应更好

莱科宁在穆杰罗驾驶阿尔法·罗密欧赛车第8个冲过终点线，但是因为在第二次红旗出现前进站时过于紧急，跨越了维修区通道与赛道之间的界限区域，他被罚加时5秒，因而落到查尔斯·莱克勒克身后，获得了第九名。

2002年，莱科宁在第一年代表迈凯伦比赛时，有连续6场没能完赛，也因此没有积分入账。这个纪录直到2019年他从法拉利来到阿尔法·罗密欧后才作古，上赛季从斯帕到墨西哥城，芬兰人连续七场未能进入前十名。

2020赛季终于开始以后，虽然安东尼奥·吉奥维纳兹在奥地利的揭幕战里拿到积分，但是C39赛车性能不足的弱点在之后暴露无遗，尤其是莱科宁直到巴塞罗才第一次闯入Q2。同时，他从去年阿布扎比开始，连续9场比赛没有收获积分。

上周日，他在穆杰罗方才本赛季第三次从Q1突围，从第13位发车。而比赛开始第一圈才跑了两个弯，他被皮埃尔·加斯利撞到车轮后又追尾马克斯·维斯塔潘。然而，芬兰人的赛车令人意外地还能继续前进，尽管需要进站更换鼻翼。最终在积分区完赛，令他本人也感到高兴，甚至在个人社交媒体上写下“拿分”。

“这肯定不是一场简单的比赛，我们终于设法拿回来一些积分，所以我们能对此感到满意，”莱科宁在比赛后表示。

“我的发车相当不好，我不确定在2号弯里发生了什么，但是我被撞了并且受损严重。无论谁撞的我，可能他没预料到那么多车会那么慢，但是撞车损坏了我的底板和鼻翼。损坏让赛车很难操控，我们很难保持平衡：我们失去了很多下压力，但最后我们还是能跑出不错的速度。”

在第一次安全车后的行进间重新发车期间，莱科宁躲过了维修区直道上的连环撞车，吉奥维纳兹则卷入其中。而兰斯·斯特罗尔撞墙引发第二次红旗后，在只剩下12辆赛车的情况下，这位阿尔法·罗密欧车手在赛道上击败了两辆法拉利和威廉姆斯的乔治·拉塞尔。

莱科宁在第二次红旗后的静态重新发车后上升到第第八，而在完成比赛时领先了身后的莱克勒克3.5秒，同时甩开了塞巴斯蒂安·维特尔恰好5.1秒，因此只损失了一个排名。但他相信，比赛的混乱发展掩盖了赛车性能的提升。

“我的进站很慢，但是好在第二面红旗让我们又回到争夺里，”芬兰人补充道，“然后我因为越过维修区入口的线而受罚，不过第二次红旗之后，我们的车速还是不错。比赛的执行肯定远不完美，尽管遇到所有的问题，我们还是拿到了两个重要的积分。”

“还是有点遗憾，因为我们取得了很好的进步，我认为如果那个下午一切顺利进行的话，我们的成绩会更好。希望我们我们能把这个表现带来接下里的比赛里。”

阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔同样这么认为。“这场事故频发的比赛和基米被迫在整场比赛里驾驶受损赛车的事实，意味着我们的进步被遮挡住了。

“但是几乎能甩开我们对手足够差距来抵消我们在尾声阶段收到的处罚，显示了我们的进步有多大。我们绝对朝着正确的方向前进，我们能够从这次的结果中受到很多鼓舞。”