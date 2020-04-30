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Formula 1 / 突发新闻

莱科宁暗示没有从F1退役的想法

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莱科宁暗示没有从F1退役的想法
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2020年4月30日 上午5:06

今年10月将年满41岁的基米·莱科宁暗示他没有退役的想法，因为他依然享受参加F1比赛。

F1计划在7月初重新启动因为新冠肺炎疫情而暂停的2020赛季。如果赛季成功开始的话，莱科宁将参加他在F1的第18个赛季。而且，已经拥有312场大奖赛正赛出场纪录的他，只要再累积11场，就将超越鲁本斯·巴里切罗成为参赛场数最多的车手。

2018年秋天，当法拉利宣布不再与这名芬兰人续约后，他立即与索伯/阿尔法·罗密欧签下了两年的合约。

《太阳报》本周初刊登了记者本·亨特在3月的澳大利亚大奖赛取消前对莱科宁做的采访。尽管已经40岁出头，但这位依然是最受欢迎之一的车手表示他对参加F1的热情没有丝毫减退。

芬兰人表示：“每个人肯定都有不能被打扰的时刻。赛季很长，旅行的大部分时间都坐在飞机上度过肯定没有意思。

“这是F1不怎么好的地方，但也是它的一部分。我喜欢竞赛，那是我唯一喜欢的部分，而如果你想比赛，你只能旅行。

“年龄越大，你越希望少看到机场，少离开家，但是我从来没有动力的问题。每场比赛我都全力以赴，有些比赛的结果比另一些好。”

“如果你读一些报纸，我早在15年前就没有动力了。但是我觉得今年和其他几年没区别。我的准备工作于任何时候都一样。”

莱科宁在2007年加盟法拉利后的第一个赛季赢得了世界冠军，并且至今是最后一位替这支意大利车队夺得年度锦标的车手。2018赛季的美国大奖赛，他在奥斯汀拿下了个人第二段法拉利生涯中的唯一一场胜利。

尽管他近几年的成绩无法与他F1生涯最初或者夺得世界冠军时相提并论，但是无论何时何地他都广受全球车迷的欢迎。而自从开设了个人社交账户之后，他的一些日常举动时不时令人拍案叫绝。

对此，莱科宁认为很大的原因是他向来以真实的自己示人，而且从不在乎别人的看法。

“我做自己而且（别人）喜欢或不喜欢，那适合我，”他说，“我不知道如果你试着摆出其他样子，那是不是有用。”

“可能一段时间里是有用的，但是我相信几年后，那更像是演戏。我始终按照自己的方式行事，所以我做的是自己，而不是别人。无论别人喜欢还是不喜欢我做的事情，那都不重要。”

Kimi Raikkonen, Ferrari with his wife Minttu Virtanen, son Robin Raikkonen, and trainer Mark Arnall

Kimi Raikkonen, Ferrari with his wife Minttu Virtanen, son Robin Raikkonen, and trainer Mark Arnall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

很明显的是，有了家庭尤其是孩子之后的莱科宁，与从前有了变化，尽管他时不时还是有惊人之举，如2018年在国际汽联年度颁奖典礼上喝醉之后各种令人发笑的举动。

但是，莱科宁表示这不代表他觉得自己年龄大了，而是家庭“自动”带来的责任。

“我没感觉到老。如果我觉得自己老了，我就不会在F1了，”芬兰人说道，“只要我做事情做到我预计的程度，我就没有问题，但是我没觉得自己过时了。所有的事情都在我的脑子里。可能有一天会到来。”

“当你有了家庭之后，你自动地会觉得生活与以前不同。有了孩子，就有更多的责任，确保一切都是对他们好的，我们照顾好他们，教他们做对的事情。”

“事情会变。如果你拿我20岁、30岁的时候和现在比较，生活会变的，你经历的越多，你就知道什么于你是对的，而它随着年月会变化。”

“家庭会改变事情。我感觉时间非常紧张。有时候我跟我太太出去参加派对，但主要的事情是家庭，当我到家后，我觉得在家是最幸福的，我可以一个星期都不出门。”

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