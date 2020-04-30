莱科宁暗示没有从F1退役的想法

F1计划在7月初重新启动因为新冠肺炎疫情而暂停的2020赛季。如果赛季成功开始的话，莱科宁将参加他在F1的第18个赛季。而且，已经拥有312场大奖赛正赛出场纪录的他，只要再累积11场，就将超越鲁本斯·巴里切罗成为参赛场数最多的车手。

2018年秋天，当法拉利宣布不再与这名芬兰人续约后，他立即与索伯/阿尔法·罗密欧签下了两年的合约。

《太阳报》本周初刊登了记者本·亨特在3月的澳大利亚大奖赛取消前对莱科宁做的采访。尽管已经40岁出头，但这位依然是最受欢迎之一的车手表示他对参加F1的热情没有丝毫减退。

芬兰人表示：“每个人肯定都有不能被打扰的时刻。赛季很长，旅行的大部分时间都坐在飞机上度过肯定没有意思。

“这是F1不怎么好的地方，但也是它的一部分。我喜欢竞赛，那是我唯一喜欢的部分，而如果你想比赛，你只能旅行。

“年龄越大，你越希望少看到机场，少离开家，但是我从来没有动力的问题。每场比赛我都全力以赴，有些比赛的结果比另一些好。”

“如果你读一些报纸，我早在15年前就没有动力了。但是我觉得今年和其他几年没区别。我的准备工作于任何时候都一样。”

莱科宁在2007年加盟法拉利后的第一个赛季赢得了世界冠军，并且至今是最后一位替这支意大利车队夺得年度锦标的车手。2018赛季的美国大奖赛，他在奥斯汀拿下了个人第二段法拉利生涯中的唯一一场胜利。

尽管他近几年的成绩无法与他F1生涯最初或者夺得世界冠军时相提并论，但是无论何时何地他都广受全球车迷的欢迎。而自从开设了个人社交账户之后，他的一些日常举动时不时令人拍案叫绝。

对此，莱科宁认为很大的原因是他向来以真实的自己示人，而且从不在乎别人的看法。

“我做自己而且（别人）喜欢或不喜欢，那适合我，”他说，“我不知道如果你试着摆出其他样子，那是不是有用。”

“可能一段时间里是有用的，但是我相信几年后，那更像是演戏。我始终按照自己的方式行事，所以我做的是自己，而不是别人。无论别人喜欢还是不喜欢我做的事情，那都不重要。”

Kimi Raikkonen, Ferrari with his wife Minttu Virtanen, son Robin Raikkonen, and trainer Mark Arnall Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

很明显的是，有了家庭尤其是孩子之后的莱科宁，与从前有了变化，尽管他时不时还是有惊人之举，如2018年在国际汽联年度颁奖典礼上喝醉之后各种令人发笑的举动。

但是，莱科宁表示这不代表他觉得自己年龄大了，而是家庭“自动”带来的责任。

“我没感觉到老。如果我觉得自己老了，我就不会在F1了，”芬兰人说道，“只要我做事情做到我预计的程度，我就没有问题，但是我没觉得自己过时了。所有的事情都在我的脑子里。可能有一天会到来。”

“当你有了家庭之后，你自动地会觉得生活与以前不同。有了孩子，就有更多的责任，确保一切都是对他们好的，我们照顾好他们，教他们做对的事情。”

“事情会变。如果你拿我20岁、30岁的时候和现在比较，生活会变的，你经历的越多，你就知道什么于你是对的，而它随着年月会变化。”

“家庭会改变事情。我感觉时间非常紧张。有时候我跟我太太出去参加派对，但主要的事情是家庭，当我到家后，我觉得在家是最幸福的，我可以一个星期都不出门。”