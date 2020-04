莱科宁暗示没有从F1退役的想法

F1计划在7月初重新启动因为新冠肺炎疫情而暂停的2020赛季。如果赛季成功开始的话,莱科宁将参加他在F1的第18个赛季。而且,已经拥有312场大奖赛正赛出场纪录的他,只要再累积11场,就将超越鲁本斯·巴里切罗成为参赛场数最多的车手。

2018年秋天,当法拉利宣布不再与这名芬兰人续约后,他立即与索伯/阿尔法·罗密欧签下了两年的合约。

《太阳报》本周初刊登了记者本·亨特在3月的澳大利亚大奖赛取消前对莱科宁做的采访。尽管已经40岁出头,但这位依然是最受欢迎之一的车手表示他对参加F1的热情没有丝毫减退。

芬兰人表示:“每个人肯定都有不能被打扰的时刻。赛季很长,旅行的大部分时间都坐在飞机上度过肯定没有意思。

“这是F1不怎么好的地方,但也是它的一部分。我喜欢竞赛,那是我唯一喜欢的部分,而如果你想比赛,你只能旅行。

“年龄越大,你越希望少看到机场,少离开家,但是我从来没有动力的问题。每场比赛我都全力以赴,有些比赛的结果比另一些好。”

“如果你读一些报纸,我早在15年前就没有动力了。但是我觉得今年和其他几年没区别。我的准备工作于任何时候都一样。”

莱科宁在2007年加盟法拉利后的第一个赛季赢得了世界冠军,并且至今是最后一位替这支意大利车队夺得年度锦标的车手。2018赛季的美国大奖赛,他在奥斯汀拿下了个人第二段法拉利生涯中的唯一一场胜利。

尽管他近几年的成绩无法与他F1生涯最初或者夺得世界冠军时相提并论,但是无论何时何地他都广受全球车迷的欢迎。而自从开设了个人社交账户之后,他的一些日常举动时不时令人拍案叫绝。

对此,莱科宁认为很大的原因是他向来以真实的自己示人,而且从不在乎别人的看法。

“我做自己而且(别人)喜欢或不喜欢,那适合我,”他说,“我不知道如果你试着摆出其他样子,那是不是有用。”

“可能一段时间里是有用的,但是我相信几年后,那更像是演戏。我始终按照自己的方式行事,所以我做的是自己,而不是别人。无论别人喜欢还是不喜欢我做的事情,那都不重要。”

Kimi Raikkonen, Ferrari with his wife Minttu Virtanen, son Robin Raikkonen, and trainer Mark Arnall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images