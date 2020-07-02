Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
02 7月
-
05 7月
Event in progress . . .
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来

shares
comments
莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来
By:
2020年7月2日 下午2:21

芬兰老将基米·莱科宁表示他还没有就明年是否继续参加F1做出决定，但无论如何不会受到新技术规则延期到2022年的影响。

今年10月将年满41岁的莱科宁，是现役最年长的车手，即将迎来他在F1的第18个赛季。而他与阿尔法·罗密欧的合约将在今年年底到期。

受到新冠肺炎疫情的影响，新的技术规则推迟到2022年启用，而明年将继续沿用今年的赛车。

2020赛季在推迟了3个半月后，终于将在奥地利启动。当被问及他的未来时，这位芬兰老将表示目前没有决定。

“不，还没有决定，”莱科宁在周四新闻发布会上说，“规则和所有事情肯定不同了，但是真的不会决定未来怎么样。”

“显然最好在明年之前有答案。我不知道。我们一场比赛也没有跑过，显然今年是很奇怪的情况。我们等着看看会怎么样。”

莱科宁从2000年起参加F1，经历了V10、V8时代，到如今的V6混合动力单元。不过在现行引擎规则之下，芬兰人仅仅赢了一场比赛，就是在2018年美国大奖赛上代表法拉利胜出。

虽然为了帮助车队度过疫情引发的经济危机，国际汽联、F1和车队同意在明年沿用今年的赛车，而且研发将受到冻结，但是莱科宁依然表示他一如既往感受到驾驶的乐趣。

“我不会说跟我们几年前的赛车有太大的不同。规则变了，但是在驾驶方面没有改变太多，”芬兰人说。

“我们会知道我们是否会发挥好。显然（发挥好）肯定比发挥不好的时候更有乐趣。我们不知道我们会处于什么位置，所以我们会尽全力，从这个周末开始。未来会告诉我们的。”

已经在312场大奖赛里正式比赛的莱科宁，只需要再完成11场，就将超越鲁本斯·巴里切罗保持的大奖赛参赛次数最多的纪录。

Next article
迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松

Previous article

迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松

trending Today

迈凯伦将在2020赛季与塞恩斯保持“开诚布公”的关系
Formula 1 / Formula 1

迈凯伦将在2020赛季与塞恩斯保持“开诚布公”的关系

Latest news

莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来
Formula 1 / Formula 1
30m

莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来

迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松
Formula 1 / Formula 1

迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松

F1车手讨论在奥地利“屈膝”，以示反对种族主义
Formula 1 / Formula 1

F1车手讨论在奥地利“屈膝”，以示反对种族主义

法拉利调整SF1000研发方向，但升级赶不上奥地利
Formula 1 / Formula 1

法拉利调整SF1000研发方向，但升级赶不上奥地利

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

迈凯伦将在2020赛季与塞恩斯保持“开诚布公”的关系

Latest videos

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇 02:52
Formula 1

《Grand Prix Greats》：迈凯伦的F1传奇

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

Latest news

莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来
Formula 1

莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来

迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松
Formula 1

迟来的F1首秀让拉蒂菲更感轻松

F1车手讨论在奥地利“屈膝”，以示反对种族主义
Formula 1

F1车手讨论在奥地利“屈膝”，以示反对种族主义

法拉利调整SF1000研发方向，但升级赶不上奥地利
Formula 1

法拉利调整SF1000研发方向，但升级赶不上奥地利

新常态下，你需要了解的F1新赛季
Formula 1

新常态下，你需要了解的F1新赛季

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权