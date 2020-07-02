莱科宁：新规则推迟不会影响个人未来

今年10月将年满41岁的莱科宁，是现役最年长的车手，即将迎来他在F1的第18个赛季。而他与阿尔法·罗密欧的合约将在今年年底到期。

受到新冠肺炎疫情的影响，新的技术规则推迟到2022年启用，而明年将继续沿用今年的赛车。

2020赛季在推迟了3个半月后，终于将在奥地利启动。当被问及他的未来时，这位芬兰老将表示目前没有决定。

“不，还没有决定，”莱科宁在周四新闻发布会上说，“规则和所有事情肯定不同了，但是真的不会决定未来怎么样。”

“显然最好在明年之前有答案。我不知道。我们一场比赛也没有跑过，显然今年是很奇怪的情况。我们等着看看会怎么样。”

莱科宁从2000年起参加F1，经历了V10、V8时代，到如今的V6混合动力单元。不过在现行引擎规则之下，芬兰人仅仅赢了一场比赛，就是在2018年美国大奖赛上代表法拉利胜出。

虽然为了帮助车队度过疫情引发的经济危机，国际汽联、F1和车队同意在明年沿用今年的赛车，而且研发将受到冻结，但是莱科宁依然表示他一如既往感受到驾驶的乐趣。

“我不会说跟我们几年前的赛车有太大的不同。规则变了，但是在驾驶方面没有改变太多，”芬兰人说。

“我们会知道我们是否会发挥好。显然（发挥好）肯定比发挥不好的时候更有乐趣。我们不知道我们会处于什么位置，所以我们会尽全力，从这个周末开始。未来会告诉我们的。”

已经在312场大奖赛里正式比赛的莱科宁，只需要再完成11场，就将超越鲁本斯·巴里切罗保持的大奖赛参赛次数最多的纪录。