莱科宁感染新冠缺席赞德福特，库比卡替补上阵

41岁的莱科宁刚刚在本周早些时候宣布，他将在本赛季结束后从F1退役。

虽然这位芬兰车手昨天完成了在赞德福特的两节自由练习，但是周六的最后一节自由练习前，最新一次常规病毒检测中，他得到了阳性的结果。

阿尔阿·罗密欧发表官方声明确认了此事，称莱科宁“没有表现出任何病症，并且精神状态良好。他立即在酒店里进行了隔离。”

同时，阿尔法·罗密欧表示车队已经在追踪密切接触者，并且“预计不会对本周末余下赛事造成进一步影响”。

由于当前正值夏休期后第一个三连赛的中期，在赞德福特感染新冠的结果，很可能意味着莱科宁无法赶上一周后在蒙扎的比赛周末。

本周末1985年以来第一场荷兰大奖赛，波兰老将库比卡将在余下的时段里出场。2019年，他作为威廉姆斯车手回归F1，并且在混乱的德国大奖赛里获得了那年车队唯一的一个积分。

去年，波兰人加盟索伯运作的意大利制造商品牌的车队，担任试车手和替补车手的角色。今年，他在西班牙、奥地利第一场和匈牙利的第一节自由练习里驾驶过C41赛车。

而除了在F1的工作之外，本赛季库比卡还加入了欧洲勒芒系列赛，并且参加了今年的勒芒24小时。他所在的41号WRT车组本有望获得LMP2组胜利，但在最后几分钟中国车手叶一飞负责跑完最后一棒时，因为赛车出现了电子系统故障停下，并且最终未能进入成绩名单。