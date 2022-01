莱科宁很高兴离开“虚假”的F1

在征战F1超过20年后,2007年的世界冠军莱科宁于上赛季末正式退役。曾效力于索伯、迈凯论、法拉利、路特斯和阿尔法·罗密欧车队的芬兰人最终创下了348场大奖赛的参赛纪录。

莱科宁在职业生涯最后一个F1赛季前的冬季做出了退役决定,并于去年九月正式宣布在2021赛季结束后告别这项运动,且或将不会再参加职业赛车比赛。

凭借直率和诚恳的态度,特立独行的莱科宁在F1职业生涯中一直都是最受欢迎的车手之一,且很少参与这项运动中广泛存在的政治或戏剧性事件。

本周最新一期的《Autosport》杂志刊登了芬兰人在阿布扎比的个人最后一场比赛前所接受的深度采访,披露了他对于F1感到失望的若干方面。

“有太多的事情是没有意义的,至少在我的脑海中,这里发生的一些事是这样的,”莱科宁告诉Autosport。

当被问及什么事情对他来说毫无意义时,莱科宁回答道:“到处都是胡说八道。我们知道,但没人说出来。那甚至是一些我认为不应该发生的事。这里的很多东西都是虚假的。能离开真好。在精神上,能暂时摆脱那些扯淡是件好事。”

莱科宁承认,经过2010和2021年的短暂离开后,回到F1变得更为容易。因为他已经可以预见回到这项与自己离开前几乎没有变化的运动会面临着什么。

“我知道当我离开时我期待着什么,”他补充道,“这里的胡说八道比人们从外面看到的要多得多。”

Kimi Raikkonen made his F1 debut with Sauber in 2001

Photo by: Michael Cooper / Motorsport Images