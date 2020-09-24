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莱科宁将追平F1参赛场数最多纪录

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莱科宁将追平F1参赛场数最多纪录
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基米·莱科宁将在本周末的俄罗斯大奖赛上追平鲁本斯·巴里切罗保持的F1参赛场数最多的纪录，但他表示当前对他个人无所谓。

自2001年以来，莱科宁已经在F1征战了18个赛季。虽然他在2010和2011年短暂地离开过，而其他时候也有5次没能在周日投入比赛，但是他仍然完成了321场大奖赛出场，距离巴里切罗保持的322场纪录只有一场的差距。

历史上只有5位车手达到了“300场俱乐部”，另外3位分别是费尔南多·阿隆索（311）、迈克尔·舒马赫（306）和简森·巴顿（306）。西班牙人将在明年作为雷诺旗下车手回归，而且放眼于2022新规则启用的赛季，意味着他有望增加自己的参赛场数。

但是，眼看很快将取代巴里切罗成为F1历史上参赛经验最丰富的车手，莱科宁不为所动，而且对于为了保持纪录而继续参加F1毫无兴趣。

“这不是我（明年）留下与否的理由，”与阿尔法·罗密欧的合约即将到期的芬兰人表示。“我认为在绝大多数运动里，每个纪录都有被打破的时候，事情一直都是这样。”

“我已经说过很多次了。现在，这对我而言没有任何区别。也许以后当我回顾这些事情的时候，无论是什么数字或排名，可能我会有不同看法。但是现在，我来这里是为了比赛，我们会尽力争取好成绩，看看结果如何。”

迄今为止，莱科宁总共取得了21场胜利，而且仍然是最后一位替法拉利赢得世界冠军的车手。2018赛季没能与法拉利续约后，他在去年回到了职业生涯的起点：索伯，尽管车队以阿尔法·罗密欧的商业名比赛。

由于今年赛车的竞争力不足，即将41岁的芬兰人直到上一场在穆杰罗进行的托斯卡纳大奖赛才本赛季第一次拿到积分。

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车手 基米 莱科宁
Author Frankie Mao

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