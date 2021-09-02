莱科宁将在2021赛季结束后退役

现在41岁的莱科宁当前保持着参加大奖赛次数最多的纪录。欧洲时间昨天傍晚，他在个人社交媒体上率先公布了决定。

"这将是我在F1的最后一个赛季，"莱科宁写道。"去年冬天我就做出了这个决定。这不是一个简单的决定，但在这个赛季之后，是时候做新的事情了。”

“尽管赛季还在继续，但我要感谢我的家人、我所有的车队、参与过我赛车生涯的每一个人，特别是一直以来支持我的所有伟大的车迷们。

"F1赛车可能会结束，但对我来说，生活中还有很多东西，是我想去体验和享受。我们有机会再见。真诚的，基米"。

2001年莱科宁开始了他漫长的F1生涯，代表当时索伯车队参赛。第二年，他前往迈凯伦接替离开的同胞米卡·哈基宁。

2003和2005赛季两次与车手世界冠军失之交臂后，莱科宁在2007年转投法拉利，取代了第一次退役的七届世界冠军迈克尔·舒马赫。而这位芬兰人首年代表跃马比赛，就赢得了世界冠军——也是他个人唯一的锦标赛头衔。

2009年底，莱科宁离开法拉利和F1，前往WRC。但2012年，他回归加盟了当时的路特斯车队，并在两年后又回到了马拉内罗。

2018年美国大奖赛上，莱科宁最后一次与意大利车队一起获胜，将自己的大奖赛胜利次数定格在21场。同年秋天，跃马宣布不会再留任芬兰人，而后者与索伯运作的阿尔法·罗密欧达成协议，在2019年回到了开始职业生涯的地方，并且一直效力到本赛季。

在莱科宁公布自己的决定之后，阿尔法·罗密欧车队表达对他的感谢。声明中写道：

“阿尔法·罗密欧想向基米·莱科宁表达所有的感激之情，他宣布了将在2021赛季结束后退役。

“感谢他在Hinwil与车队一起度过的美好岁月；感谢他的工作态度、对赛车的热情、从菲奥拉诺的第一次测试到上周的工作报告会他所表现出对成功的决心。也因为他是一个独特的人物，总是忠于自己——这一点让与他共事和为他工作的每个人都喜欢他，并为他赢得了全世界数百万车迷的心。

"车队祝愿基米在他理所当然应得的退役生活中一切顺利，我们知道当他在阿布扎比最后一次迎接格子旗后，他和他的家人将享受他的居家时光。同时，我们期待着一起以成功的方式为2021年赛季划上句号，为如此辉煌的职业生涯带来它应有的结局。"

莱科宁目前保持着大奖赛参赛次数最多的纪录344次正式发车，并且仍在继续累加。在他参加的19个赛季里，除了一个世界冠军、21场胜利之外，还有18个杆位和103次登上领奖台。

随着莱科宁即将的退役，同胞瓦尔特利·博塔斯在2022年加盟阿尔法·罗密欧几成定局，这也意味着乔治·拉塞尔将在下赛季成为刘易斯·汉密尔顿的新队友。