莱科宁因为在葡萄牙的撞车事故而遭儿子取笑

波尔蒂芒比赛的第二圈，莱科宁在发车区直道上撞到了阿尔法·罗密欧车队的队友安东尼奥·吉奥维纳兹。芬兰人声称他因为在调试方向盘上的一些按钮分心，没有意识到他当时正在向吉奥维纳兹的后轮驶去。

谈及赛后车队的反应，莱科宁表示他错过了车队的赛后汇报，但取而代之的是，他被自己的儿子罗宾批评。

“我的儿子对我说：‘你总是告诉我要往前看”，他指在他驾驶卡丁车的时候，”他说道。“他跟我说了一堆......”

阿尔法·罗密欧车队希望在这个赛季对赛车做出一些可靠的升级，但目前正面临着极度激烈的中游车队竞争。不过莱科宁认为，在赛道特性适合赛车整体条件的情况下，是有机会拿出令人印象深刻的表现并取得不错的积分。

“我认为在巴林这样的赛道上，我们总体上更强一点，”他说。“也许当时的条件对我们更有利，也许我们的竞争对手不太适合那条赛道。”

“但是比起去年，我们（与中游集团）更接近了。我们从来不期望在中游车队立足，但是我们需要改进。这一点很明确。”

“我们需要让赛车更快，更上一个水平。我认为在一些赛道上我们可以表现更好，而在一些赛道上我们可能更挣扎一些。但是每个车队都有相同的问题。我们只需要让车更快一些。”

莱科宁感觉到，这些年进行了重组的阿尔法·罗密欧作为一个团队，总体上正在取得进步。

“如果你把我们与四年前做比较，我们车队毋庸置疑在任何方面都改进了。当时他们几乎维持不下去，但是车队花了很长的时间来重建，把很多人都找了回来。”

“显然我们有条件把工作做好。同时，显然去年在引擎方面遇到了一些困难，而且赛车也没有达到我们想要的样子。所以，最终取决于整体实力。”

“如果你有最好的引擎但是最糟糕的赛车，那不重要，你不会激发出最佳性能。但是我认为，我们有所有的办法和人力来把工作做好。”

翻译/Vandy

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