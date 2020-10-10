莱科宁喜迎破纪录时刻，《冰人：与基米的旅程》出版发行

莱科宁将于今天在德国纽伯格林赛道举行的艾菲尔大奖赛中，超越鲁本斯·巴里切罗，成为新的F1参赛场数最多的车手。

自从2001年踏入F1，这位芬兰车手已经征战了18个赛季。2007年，他在从迈凯伦转投法拉利的第一个赛季，就赢下了世界冠军。并且，他至今是跃马历史上最后一任车手年度冠军得主。

2018年8月，芬兰作家Kari Hotakainen为莱科宁撰写的自传出版。两年后，作为莱科宁整个F1生涯——包括他所有21场胜利、夺冠、暂别、回归——见证者的库尔塔，从不同的角度，回顾了莱科宁在他长达18年的F1生涯中经历的高峰和低谷，同时回顾了他与这位芬兰人车手、与他关系紧密的人一同走过的赛车岁月。

Kimi Raikkonen Book： ICEMAN by Heikki Kulta Photo by: Heikki Kulta

“这件事情讨论了好些年，”库尔塔与Motorsport中文网谈起出版与莱科宁相关书籍一事时说。

“自从基米在迈凯伦发出光芒开始，他的经理们坚持表示有一天需要为他出一本书。但是随着基米的职业生涯不断继续，这个想法就一等再等。

“然后Hotakainen写了一本基米的自传，所以我决定用完全不同的角度来写这本书：不是以基米的回忆，而是过去20年里我们一起在大奖赛围场里和世界各地旅行的记忆。”

库尔塔此前撰写过表现米卡·哈基宁的《艰辛大奖赛》（Tuskien Grand Prix），记录了莱科宁2007年夺冠历程的特辑。去年，他完成了米卡·萨罗的个人传记。如今，他的芬兰语莱科宁新书已经确定将译成英文版。

现年64岁的库尔塔与历史上所有8位芬兰F1车手，包括最早的Leo Kinnunen、科克·罗斯伯格引荐入行的JJ Lehto，以及拥有芬兰血统的科克的儿子、2016年世界冠军尼科·罗斯伯格，全都打过交道。

1982年，刚刚开始从事体育新闻工作的库尔塔，接到了他的第一份F1任务，而那就是采访刚刚获得世界冠军的科克·罗斯伯格。翌年，他第一次现场报道大奖赛，就此拉开了一段丰富多彩的F1记者生涯的序幕。

在莱科宁的自传《未知的基米·莱科宁》（The Unknow Kimi Raikkonen）中有一段趣闻：他让作者Hotakainen有任何关于他比赛成绩的问题，都去询问库尔塔，因为后者记得比他自己都清楚。可见，莱科宁对库尔塔的信任。

“对我而言，与基米建立关系是最大的挑战，但是当我成功做到之后，这是我整个职业生涯里与运动员建立的最好的关系，”库尔塔向Motorsport中文网表示。

“我与基米的关系非常愉悦。我可以通过一则大新闻来描述：他与路特斯签约2012赛季后，在夜里很晚的时候给我打了一个电话，他在电话那头问：‘你有没有给报纸写一个好故事？’我从来没接到过其他车手打来那样的电话。”

受到新冠肺炎疫情影响，库尔塔今年唯一与莱科宁当面交谈，是在2月底的巴塞罗那测试期间。他透露，这位芬兰车手对他出书计划的反应是“你随意去写，只要你不批评我太严厉就好了”。

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

显然你可以说，所有芬兰车手在面对F1带来的挑战时，他们有很多共同点，但是基米与所有其他人都不同。他只是做他自己；他从不学别人；他从不为了取悦别人，而改变日常的行为举止。 海基·库尔塔

最终，库尔塔完成了多达450页的新书，其中包含不少鲜为人知的莱科宁在比赛周末的幕后故事。

终于写下积攒多年的优质素材，令库尔塔“无比自豪”，不过他也表示：“我信守承诺，那些我许诺永远不会写出来的事情——包括日期和姓名——一概没有提及。你只能从这本书的字里行间去猜测那些事情。”

2018年底，库尔塔从他供职了42年的《图尔库新闻》光荣退休，但是以自由撰稿人身份继续报道F1。

正是因为与莱科宁关系良好，库尔塔成为了最可靠的“基米消息来源”。下周，芬兰车手就要迎来41岁的生日，而他是否会在本赛季结束后留下，至今没有确切答案，尽管不少猜测声称他将在2021赛季与米克·舒马赫搭档。

对于莱科宁是否会留在F1，库尔塔说道：“我想说的是，还在与阿尔法·罗密欧一起比赛，证明了基米真的满心热爱赛车。他现在没有机会争夺领奖台或胜利，但他仍然喜欢驾驶F1赛车参加比赛。

“如此说来，如果他继续下去，我不会感到意外。但是正因为明白离开家人——特别是孩子（罗宾在明年1月就要6岁了）——对他来说有多少意义，感觉上这个赛季结束后停下脚步也非常符合逻辑。

“但是我决定永远不再说他会停止赛车，因为在2016、2017和2018年时我都失误了。”

即使莱科宁选择停下，库尔塔仍有充分的理由继续他的个人旅程，那就是已经与梅赛德斯续约一年的瓦尔特利·博塔斯，足够让他保持忙碌。事实上，库尔塔已经有了下一本书的想法，只不过博塔斯还要再等等。