莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

莱科宁将在本周末的艾菲尔大奖赛上打破鲁本斯·巴里切罗一直保持着的322场的参赛纪录，并且看起来有望增加他的场数，因为越来越多的猜测显示他很可能在2021赛季继续留在阿尔法·罗密欧。

在打破纪录的比赛来临之前，莱科宁在接受Motorsport.com独家采访时表示，这样的成就是供其他人来仰慕的。

当被问到他是否在意为此载入F1史册时，他说道：“不，并不是。如果有人来问我场数的事情，我完全不知道。我真的没有数过我参加了多少场比赛或者别人参加了多少。

“显然大家都在谈论这个，但是对我来说它没有差别。我认为大多数的纪录在未来都会被打破。我在这里并不是因为我想参加‘这么多’比赛。只要我还享受，我就很高兴比赛。”

莱科宁有着相当成功的职业生涯。2007年他赢得世界冠军的他，至今仍是法拉利的最后一位世界冠军。他在职业生涯中获得21场胜利，最近的一次胜利是在2018年的美国大奖赛。

回顾他如何看待自己在这项运动中度过的时光，莱科宁表示对他来说最关键的事，就是他实现了拿到总冠军的梦想。

“如果我觉得我已经按照自己的想法度过了这些时光，那么无论是好是坏，我都可以接受，”他解释道。

“我总是想要赢得冠军，而且显然你想赢得更多。我们有几次都很接近，但是有许多不同的原因导致没有成功。但是你知道，比赛就是如此。

“所以对此我没有感觉到不好，或者有不好的回忆之类的。我很高兴我和法拉利一起赢得总冠军，多年来我一直可以做自己喜欢的事情，并且我仍然很享受比赛。“

终有一天莱科宁会为他的F1职业生涯画上句号后，而他表示自己不太会因为想要寻求更多乐趣而回到围场。

“当我离开去参加拉力赛的时候，我没有再回来，我没怎么看过（F1发生了些什么），”他说道。

“如果电视上正巧在播放比赛，我就会看一下。我到摩纳哥去，是为了与比赛完全不相关的原因！我不认为我看过任何赛车比赛的直播：也许早上我从酒吧回来的时候看过F2！但是我不知道。

“我没有任何不好的感觉。但是一旦你已经参加了那么多年比赛……如果不是有相关的工作（我不会在那里）。但是显然，我绝对不会去做解说之类的工作，这点是可以确定的。

“我的孩子们，他们都对这项运动很有兴趣，所以如果他们某天想要来，我们应该会来。但是我不会说我很想来，因为我想尝试去享受其他事情。“

翻译/Vandy

莱科宁自述他如何成为F1参赛次数最多车手的完整故事，将刊登于10月22日发行的《Autosport》杂志中。