莱科宁只会根据自己的意愿决定是否继续参加F1

莱科宁与阿尔法·罗密欧车队的合约将在今年年底到期。本周末的比利时大奖赛前，芬兰人表示仍然没有就个人未来做出决定。

今年，莱科宁遭遇了巨大的困境，连续五场排位赛在Q1就遭淘汰，直到上一场在巴塞罗那才第一次进入Q2。而当他的队友安东尼奥·吉奥维纳兹揭幕战就拿到2分时，芬兰人最佳的完赛成绩是红牛环第二场比赛的第11名。

虽然当前的局面意味着阿尔法·罗密欧在2021年很难摆脱困境，但是在2021赛季车手席位所剩无几的情况下，这支由索伯运作的车队仍然成了重点关注的对象。据信，有现役车手和待业车手都与其进行了接触。

与此同时，鉴于与法拉利的关系，其中一个席位预留给了意大利车队旗下的车手。而本赛季正有三名法拉利学院成员有机会赢得F2年度冠军，并且获得申请超级驾照的资格，更让阿尔法·罗密欧下赛季的阵容扑朔迷离。

2001年9月，二届世界冠军米卡·哈基宁宣布暂别F1——最终在2002年中成为永远的退役。当时，迈凯伦立即宣布他留下的空缺将在2002年由他的年轻同胞莱科宁填补，尽管初来乍到的芬兰人还没有完成自己的新秀赛季。

在斯帕进行的车手新闻发布会上，当被Motorsport中文网问到老将是否也需要为更新换代做出贡献时，正如哈基宁当年离开，莱科宁回答说：“我怀疑他离开只是为了我。

“我相信他有其他原因，而不是只因为我。当时我已经与索伯有了三年合约。可能人们会那么一位，他离开只是纯粹是为了做个好人给我位置，但并不是那样的。

“老实说，我的决定是基于我觉得什么对我合适，而不是能否帮到别人。这项运动就是，如果你想做，那么就去做，但那不是我做决定的方式。”

当被进一步问到是否可能加盟其他车队时，莱科宁则表示他首先考虑的是继续在F1比赛与否。

“我不知道，我先要决定我做什么，然后才知道更多。现在这是需要先决定的事情。我不觉得这会有任何影响，我是否与他们比赛，或者我不比赛。正如我说，在我决定之前，这不在我的清单上。”

莱科宁将在今年10月年满41岁，而他的一双儿女都已经渐渐长大，特别是罗宾已经开起了卡丁车。身为父亲的芬兰人承认，与车队的竞争力一样，家庭是他考虑职业生涯发展的因素之一。

“那（阿尔法·罗密欧的竞争力）肯定也会带来不同，我宁愿在更好的位置比赛并且争夺积分，但老实说进入新的一年，无论你去哪里，永远不能保证是好是坏。

“我认为全局对我更加重要。家人是第一位的，显然孩子们都长大了。今年我有更多时间在家里，那很棒，但是我认为那也会影响我决定是否比赛。会有那么一刻我想待在家里，做些其他事情。”