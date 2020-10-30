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莱科宁：与阿尔法·罗密欧续约“并不难”

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莱科宁：与阿尔法·罗密欧续约“并不难”
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基米·莱科宁表示，做出2021年留在阿尔法·罗密欧继续参加F1的决定“并不难”，不过双方在昨天才完成签约。

本周末来到伊莫拉参加艾米利亚-罗马涅大奖赛之前，阿尔法·罗密欧在周五媒体日进行前宣布了2021年车手阵容，确认莱科宁将连续第三年与安东尼奥·吉奥维纳兹搭档。

由此，这位41岁的芬兰车手将在明年他参加这项运动20周年之际，迎来他个人的第19个赛季。

阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔曾表示欢迎莱科宁继续效力队中。不过，此前芬兰人始终表示没有就自己的未来做出决定，而他承认过家庭是他不得不考虑的因素之一。

不过在周五新闻发布会上，当被问到做出续约决定是否困难时，莱科宁回答说：“不，我认为这并不难，但在我们签约前没有什么可以确认的。

“我们实质上昨天才签。你们一直在问未来。但如果我们什么都没签，我不会撒谎。我不认为这很难。很明显车队有很多方面需要考虑，他们想做什么，我想做什么，并且显然我们在生活中有其他事情需要考虑。

“最终就我而言，这是合理的（决定），对他们也是。自我们谈判开始，没有很长的流程，非常直接。”

作为2007年世界冠军，莱科宁拥有21场胜利纪录。但是自从2018年加入由索伯负责运作的阿尔法·罗密欧，考虑到其赛车的竞争力，芬兰人基本没有机会争夺前三名。

本赛季至今，阿尔法·罗密欧竞争力不足，仅拿到了5个积分，而莱科宁直到穆杰罗才获得2分。

不过在车队的官方声明中，他表示这支以瑞士Hinwil为基地的车队是他的“第二个家”——2001年他正是代表索伯参加了新秀赛季，并且给他继续参赛的“额外动力”。

“希望（2021年）比今年提高很多，”对于下赛季的目标，芬兰人表示。“显然，作为一个集体，我们没人对现在的处境感到高兴，但不幸的是现在就是这个情况。”

“目标是进步并且是大进步，但不能保证任何事情。因此，我们必须在所有方面做得更好。希望明年的情况会让我们高兴起来，并且达到我们的期待。”

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车手 基米 莱科宁
Author Frankie Mao

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