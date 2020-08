莱科宁与里卡多认为维特尔将在法拉利重整旗鼓

在冠状病毒爆发期间,维特尔被法拉利告知不会为2021赛季与他续约。届时,意大利车队将以目前效力于迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯取代这位四届世界冠军。

这标志着维特尔在法拉利过山车般的六年生涯即将画上句号。在此期间,他终究未能拿到个人第五个世界冠军,从而复制童年偶像迈克尔·舒马赫的“辉煌”,为法拉利忠实车迷带来另一个值得庆祝的锦标赛冠军。

维特尔在马拉内罗的最后一个赛季到目前位置可谓无比艰难。法拉利在竞争力方面更是与梅赛德斯和红牛等车队相差甚远,而操控性糟糕的SF1000令德国人倍感挣扎。

尽管维特尔正在面临13年职业生涯的最糟糕开局,莱科宁相信自己的法拉利前队友会扭转局面。

“我相信他对情况的进展不是很高兴,但事情就是这样,” 莱科宁在西班牙大奖赛前莱表示。

“法拉利就是法拉利,人们都在关注这些事情,当然意大利人肯定也在关注。但我并不认为这将影响他在那里的工作。

“我想,他在这项运动中待的时间足够长了,他知道有时候情况就是这样,他会想办法扭转局面。”

莱科宁在2007年帮助法拉利最后一次夺得世界冠军,目前效力于阿尔法·罗密欧车队。芬兰人不认为来自意大利媒体和车队热情的支持者的压力会对维特尔的表现产生负面影响。

“我从来没有发现它和其他车队有什么不同,”他解释道,“很明显,如果你看了所有的报纸,情况会更糟,但我从来不看那些东西。”

“当我在那里的时候,我们有时会遇到困难,意大利人会通过媒体报道严厉地抨击你,但这就是事实。这就是这项运动的运作方式。”

Sebastian Vettel, Ferrari and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo talk on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images