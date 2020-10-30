莱科宁与吉奥维纳兹2021年继续在阿尔法·罗密欧搭档

这意味着莱科宁作为现役最年长的车手，将在明年迎来他在F1的第19个赛季，届时也将是他参加F1的20周年。2001年，他在索伯完成了个人新秀赛季，而2018年他回到了这支驻扎在瑞士Hinwil的车队。

此前阿尔法·罗密欧领队弗雷德里克·瓦塞尔明确表示，只要莱科宁想要继续参赛，车队绝对会留下他。

虽然阿尔法在本赛季处境艰难，目前仅仅位列年度第八，而莱科宁直到穆杰罗的比赛才今年第一次进入积分区，但是刚刚度过41岁生日的他有“额外的动力”继续比赛，并且对明年车队成绩进步抱有信心。

“阿尔法·罗密欧对我超出了一支车队，它就像第二个家，”莱科宁在车队官方声明中表示。“这里有许多面孔，当我在2001年初次参加F1时就已经在身边，现在仍在这里。这支车队独特的氛围给我额外的动力，在明年继续参加我在这项运动的第19个赛季。“

“如果我对车队的项目和我们可以一起取得的目标没有信念，我不会在这里。这支车队对努力工作的重视多于言语，这与我的风格相得益彰：我期待明年，希望与车队一起向中上游进发。”

漫长的职业生涯至今，莱科宁在2007年代表法拉利赢得世界冠军，并且拥有21场大奖赛胜利。瓦塞尔表示他“相信芬兰人能够100%展现出赛车的能力，并且是与他工作的团队的绝对领袖”。

此前对于阿尔法·罗密欧另一个车手席位有诸多传闻，尤其是法拉利旗下的米克·舒马赫原本应该纽伯格林驾驶C39赛车在第一节自由练习里出场，但最终因天气原因未能如愿。

舒马赫有望在今年赢得F2年度冠军，并且基本锁定了申请F1超级驾照的资格。加上法拉利作为阿尔法的引擎供应商，他一度被认为可能取代吉奥维纳兹。不过，随着昨天阿尔法·罗密欧与索伯确认继续合作，这位意大利车手的留任顺理成章。

去年是吉奥维纳兹在F1的第一个完整赛季，在度过了上半赛季的适应期之后，他从夏休期后逐渐在单圈速度上与莱科宁匹敌。本赛季揭幕战，他在奥地利为车队收获积分，而12场排位赛过后，他与队友战平。

随着阿尔法·罗密欧下赛季车手阵容的宣布，预示着舒马赫加盟哈斯的可能性越来越高。