莱克勒克西班牙退赛系涡轮及MGU-H损坏所致

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莱克莱克在巴塞罗那获胜形势大好的情况下，在第27圈过半时突然丢失了赛车的动力。法拉利领队马蒂亚·比诺托在赛后表示，这次故障“突然发生”，并且没有任何预警。但是车队只能等动力单元连夜运回马拉内罗之后拆解检查，才能知道问题的原因。

周一晚间，法拉利完成了对莱克莱克动力单元的检查，发现涡轮和MGU-H出现了损坏，而且无法达到无法修复的程度。

“在检查了莱克莱克的动力单元之后，我们发现涡轮和MGU-H损坏并且无法修复。但是，在全面分析了故障和原因之后，我们高兴的是这并非这两个零件或动力单元其他元件的设计或可靠性问题所致。”

法拉利相信这次在巴塞罗那出现的故障是一次性的，可能由外部因素造成，也可能是使用期间出现了意外。尽管如此，这仍然意味着本周末莱克莱克在摩纳哥主场比赛时，必须更换一套动力单元。

出现问题的是摩纳哥车手本赛季的第二套动力单元。法拉利需要决定是为他启用一套全新的，还是用回赛季初已经用过的。

根据规则，本赛季每位车手最多可以使用3个涡轮和MGU-H。在只过了6个比赛周末就损失这两大零件各一个，使得莱克莱克在赛季后期很可能因为使用额外的零件而收到发车位置的处罚。

西班牙大奖赛后，马克斯·维斯塔潘凭借本赛季个人第四场胜利，在车手年度积分榜上反超莱克莱克6分，2022年第一次坐上头把交椅。