莱克勒克：F1赛季重启时车手会很难找到比赛“情绪”

随着2020赛季前九场比赛或延期或取消，以及各国政府为度过新冠肺炎疫情而延长的“封锁”措施，今年的锦标赛看起来最早要等到7月份开始。这使得车手们会在至少有4个月时间没有驾驶过赛车的情况下，直接坐进赛车进行比赛。

除了可以预见的身体方面的挑战，尤其是因为平时训练无法模拟出G力作用而缺乏锻炼的颈部，莱克勒克认为要在心理上找到比赛状态也会很有难度。

“那肯定很难：心态以及找到你在坐进赛车前所需的那种情绪，” 法拉利车手在摩纳哥家中接受包括Motorsport.com在内的少数媒体的视频采访时表示，“在这个方面，每一次你会做得更好。一旦你很久没那么做了，那么要重新回到那个状态就会很难。”

“那会很难，但是在家里我试着在这个方面进行练习，基本上每个礼拜都试着让自己找到感觉，尽管不是坐进赛车。之后最多的就是做意大利面，纯粹只是试着让自己找到最佳状态。我认为重要的是每次进行训练的时候，我都试着尽可能像我坐进赛车时那么专注，在那种状态下训练。”

在这段居家的时期里，车手们根据各自不同的情况，进行着日常训练，但无论如何都不能模拟在赛道上驾驶真实赛车。

对于第一场比赛最终会带来的感觉，莱克勒克表示：“那会非常奇怪，我认为这是第一次所有车手都好长一段时间不驾驶赛车，然后直接开始FP1、FP2和FP3，然后就是排位赛和比赛。

“我认为会非常非常微妙。我绝对非常期待这一刻的到来。在那么长一段时间没有驾驶赛车之后，以不同的方式进行适应，可能会令车手自乱阵脚。也可能不会那样。只有拭目以待了，但是我绝对很期待。”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

线上直播展示“真实的自己”

现实世界里的比赛暂停之后，赛车电竞却在世界各地进行，F1官方也发起了虚拟大奖赛。此外，莱克勒克还与兰多·诺里斯、亚历山大·阿尔本、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲、安东尼奥·吉奥维纳兹等人私下进行比赛。

值得一提的是，他效仿诺里斯在Twitch上开通账号后，已经拥有了25万关注者。而在F1虚拟大奖赛期间，他的每次直播能吸引到超过7万人观看。莱克勒克承认直播的效果超过了他的预期，而观众也能更加了解真实的他。

“我之前绝对没想到我会喜欢，也不觉得我自己会那么做，”谈及参加电竞和进行网络直播时，莱克勒克说，“但实际上，我真的喜欢，我认为这是让人们关注我最近距离的方式，是你能了解真实的我最近距离的方式。”

“在F1赛道上显然是不同的，因为压力之类的原因，所以很难做自己。但是在Twitch上同其他车手和朋友们一起比赛，我和兰多、乔治、阿莱克斯（注：阿尔本名字的简称）他们已经认识了很久。所以，我们能做自己，并且我比原先认为的更享受。”

莱克勒克在F1官方的虚拟大奖赛中已经取得了二连胜。在最近一场虚拟中国大奖赛中，他展示了技高一筹的能力，在挫败了发起挑战的阿尔本之后，最后几圈遥遥领先的他甚至读起了观众的留言。

在令人叫好的电竞表现背后，摩纳哥人表示他做了大量的练习，而且已经以此作为日常训练的基础。

他说：“我已经好久没有玩过了，但是自从拿到了，我就玩很多。可能一天有5个小时花在这上面。

“现在也只有这个可以做，所以我的训练基本上都坐在模拟器上，试着为比赛和保持竞争力进行训练，因为归根到底，即使那是游戏，跟现实生活中的比赛不同，但是我们做的一切，都是做有竞争力的车手。所以，开始的时候是有点属于竞争，我们训练很多。”

“我认为有很多玩了，但也有一些比赛我们相当认证地对待。官方的F1（电竞）比赛是相当严肃的，我们都想赢。我们做了很多练习，但其他我们一起跑的比赛，主要是玩玩。”

值得一提的是，莱克勒克、诺里斯等人发起的慈善电竞系列赛，最终筹集到了7.1万美元捐款。而摩纳哥人表示会与“小伙伴们”继续组织一些以娱乐为主的比赛，以便娱乐疫情期间在家感到无聊的车迷。