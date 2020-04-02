莱克勒克领衔参加第二场F1虚拟大奖赛

迈凯伦车手诺里斯和今年在威廉姆斯被扶正的拉蒂菲，已经参加过一周多以前的虚拟巴林大奖赛。不过，当时在这项官方线上赛事的揭幕战里，获得胜利的是担任雷诺F1车队试车手的、中国F2车手周冠宇。

本周末原本应该举行历史上第一场越南大奖赛。此前F1已经宣布会在所有无法正常举行的大奖赛周末，进行虚拟大奖赛。但是，由于采用的《F1 2019》游戏中没有河内的街道赛道，本周末的第二场线上竞赛将使用澳大利亚大奖赛的阿尔伯特公园赛道。

此次比赛，莱克勒克、阿尔本和拉塞尔将迎来各自的“首秀”。其中，泰国人的队友将是英格兰板球世界杯冠军队成员、红牛公司签约运动员Ben Stokes。

雷诺将由另一位年轻车手克里斯蒂安·伦德嘉德，与澳大利亚超级房车赛车手Andre Heimgartner联手出击。

同时，在“虚拟巴林大奖赛”里十分活跃的前三次大奖赛胜利获得者强尼·赫伯特将继续参赛。

本场比赛的时间仍然是英国当地时间周日晚上8点。先进行排位赛，随后的正赛为28圈——现实中比赛的一半里程。