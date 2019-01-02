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Formula 1 / 突发新闻

莱克勒克需要保持”好心态“才能在法拉利取得成功

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莱克勒克需要保持”好心态“才能在法拉利取得成功
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2019年1月2日 下午4:43

11次大奖赛获胜者鲁本斯·巴里切罗认为，查尔斯·莱克勒克需要保持”好心态“才能代表法拉利征战F1的生涯中取得成功。

21岁的莱克勒克通过连续两年在GP3和F2获得年度冠军从而走进了F1。而仅仅在索伯车队度过一个赛季之后，他就成功晋级到法拉利。前法拉利车手巴里切罗认为心态将是摩纳哥人下一步成功的关键。 

“对于他的加入我十分兴奋，”巴里切罗告诉 Motorsport.com，“他是那些一路走来令人印象深刻的年轻人之一。要加入法拉利（并取得成功），你唯一需要的就是要保持好心态。我们都知道，他天赋异禀。而对Seb（塞巴斯蒂安·维特尔）来说，这将是一个很好的挑战。” 

在法拉利宣布提拔莱克勒克之后，他展示了极其出色的状态，第一次向大众展示他能够应对在法拉利车队的压力。

他在新加坡获得第九名，然后在之后的俄罗斯大奖赛中，他凭借比赛初从外线超越哈斯车手凯文·马格努森，最后位列“第二级别”最高排名——第七名。

来自马格努森和另一位哈斯车手罗曼·格罗斯让的冲击，使得莱克勒克在日本和美国的成绩并不理想，但他逆势而上，在墨西哥、巴西和阿布扎比连续获得第七名。 

他最后一场的表现触动了前法拉利车队技术——现为F1竞赛总监——总监罗斯·布朗。他声称虽然勒克勒克的法拉利之路“任重而道远”，但他的加盟也可能迫使维特尔提升自我的比赛水平。 

“勒克勒克令人印象深刻，”布朗说， “他还没有遇到一个强劲的对手，这将在2019年到来。效力法拉利车队意味着承受巨大的压力，他将顶着压力迎战一位世界冠军，而且是多届世界冠军，所以他将迎来充满挑战的一年。但从我到目前为止看到的情况而言，我觉得他会做得相当出色。”

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Charles Leclerc, Ferrari SF71H

Photo by: Jerry Andre / Sutton Images

翻译/小猪之之

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Series Formula 1
车手 查尔斯 莱克勒克
车队 法拉利车队 Shop Now
Author Scott Mitchell

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