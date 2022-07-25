莱克勒克：这种错误让我配不上世界冠军

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法国大奖赛开始后，从杆位发车的莱克勒克一直处于领先位置，包括挫败了马克斯·维斯塔潘发起的攻击。此后，法拉利赛车逐渐显示出轮胎管理上对红牛的优势，荷兰人在第16圈先进站。而法拉利车手留在赛道上，看似对胜利志在必得。但是，两圈后，莱克勒克在11号弯失控后撞墙，直接把胜利让给了红牛车手。

退赛的摩纳哥人懊恼不已。当被问到原因时，他回答说：“我丢失了尾部。就是这样。我不知道（是否有地方出错），技术上我们需要检查一下。我不认为有，我认为只是一次失误。我试着在外线多带一点（速度），那里可能有点脏。”

保罗·里卡德的比赛之前，莱克勒克落后维斯塔潘38分。在奥地利获胜后，他亟需更多胜利来缩小分差。然而这次退赛之后，维斯塔潘获胜后把优势扩大到63分。

莱克勒克坦言在关键时刻犯下驾驶错误，让他觉得自己不配赢得世界冠军。“这是我的错误，如果我一直犯这样的错，那么我配不上赢得世界冠军。今年的水平很高，我在高水平上表现，但如果我犯那种错，那么没有意义在高水平上。”

12场比赛以来，莱克勒克已经三次在领先情况下退赛，但在西班牙和阿塞拜疆他遭遇的是可靠性问题。不过赛季初的艾米利亚·罗马涅大奖赛中，摩纳哥人在紧追维斯塔潘时本赛季第一次犯错。虽然他追到第六名，但原本至少前二名完赛。

在伊莫拉和保罗·里卡德的失误，让莱克勒克损失了重要的积分，而且两次都发生在与维斯塔潘激烈争夺时。尽管如此，法拉利领队马蒂亚·比诺托不认为自己的车手会习惯性犯错。

“我认为这是不公平的看法，”意大利人在法国大奖赛后表示。“我认为他当时在极限上驾驶。当你在极限上驾驶时，可能有事情发生。

”为什么会发生，（我们将看一看是否）有没有其他原？“，我们会慢慢与他探讨、判断，但现在没理由责怪他。”

“我很确定他会吸取教训。我们一直看到，查尔斯在做错事时反应非常强烈和良好。而且我非常肯定，他将在匈牙利回来时更加强大且渴望胜利。"

比诺托相信，就上周末整个周末的表现来说，F1-75赛车性能良好，不仅因为莱克勒克对维斯塔潘的轮胎优势，而且卡洛斯·塞恩斯在第19位发车的情况下，追到了第五——原本也有机会竞争领奖台，如果没有吃到5秒罚时。

“在速度方面，这是一个很好的周末，也证明赛车非常有竞争力。我认为卡洛斯（塞恩斯）的比赛也显示了这一点，”法拉利领队说到。“查尔斯获得了杆位。他在比赛中领先。我认为到第15圈时，我们在轮胎退化方面比红牛有优势，然后马克斯不得不进站。”

“我们原本可以延长那一段，我们当时正在延长阶段，看着马克斯在开始遭受轮胎退化时进站。查尔斯每圈比他快0.2-0.3秒，再次证明了我们的赛车很好，对轮胎的管理也很温和。”