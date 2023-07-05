莱克勒克：高速弯仍是法拉利的弱点

在红牛环的比赛前，法拉利对赛车的底板和鼻翼进行了进一步升级。在巴塞罗那等高下压力赛道经历了轮胎磨损和速度不稳定的困窘局面后，此次升级设计不仅旨在增加空气动力学负载，同时也是为了让SF23变得更稳定，并拓宽其最佳运行窗口。

最初，升级似乎如预期般奏效，莱克勒克在排位赛中仅比获得杆位的马克斯·维斯塔潘落后半秒，而卡洛斯·塞恩斯也在温度更高的周日展现出了更快的比赛速度。

虽然维斯塔潘和红牛依旧无人能敌，但在梅赛德斯和阿斯顿·马丁双双难以维持近期好状态的情况下，法拉利轻松成为了当天第二快的车队。

但尽管获得第二，莱克勒克仍对于高下压力的银石持谨慎态度。英国大奖赛也或将成为法拉利是否成功“逆袭”的真正考验。

“如果不能做的更好，那这就是目标，”当被问及法拉利是否必须在下周确认取得进步时，莱克勒克回应道。

“是的，银石是一条非常不同的赛道。看看我们在那里的位置会非常有趣，因为我觉得目前赛车在高速弯中可能还存在一些弱点。在银石有很多高速弯。所以，我们将很乐于看看这组新套件是否有所帮助。”

塞恩斯则由于车队未使用不同的策略，而是让他和莱克勒克在第一次虚拟安全车下同时进站而略感不悦。这也表明马拉内罗车队的策略改进仍在进行中。

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2nd position, arrives in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

但是，尽管取得第四的塞恩斯对于未能登上领奖台感到沮丧，并且赛后又由于受到赛道限制处罚跌至第六，但西班牙人也同意法拉利的比赛速度看起来确实更稳定了。

“是的，今天我的速度非常快，尤其是在使用中性胎时，”当被Motorsport.com问及赛车的表现是否展现出一线希望时，西班牙人说道。

“我觉得我们的速度很快。很遗憾我们没能充分利用它，但比赛就是这样。我认为今天双双登上领奖台是可能的，尤其是以我的速度。我只是很沮丧。有几场比赛，我的赛车速度都相当快。我希望我能更大程度地发挥好它。”

翻译/小飞侠