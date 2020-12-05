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莱克勒克解释Q3提前主动退出的原因

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莱克勒克解释Q3提前主动退出的原因
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查尔斯·莱克勒克在获得萨基尔的大奖赛第二排发车位后表示，在第三阶段里除了新轮胎不够之外，直觉告诉他要一开始就做计时圈，而非等到最后。

当塞巴斯蒂安·维特尔在Q2阶段遭到淘汰后，莱克勒克独自代表法拉利闯入了Q3。而他一开始就出场做计时圈，并且一度占据第二位，仅次于当时更快的马克斯·维斯塔潘，而梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯和乔治·拉塞尔当时都处于第三四位。

不过，摩纳哥人在回到车库就离开了驾驶舱，随后旁观其他车手。虽然两位梅赛德斯车手上升到前二名，但是余下车队的车手中没人对他构成威胁，让他最终获得第四。

当被问到提前结束排位赛，是否因为新轮胎不够时，法拉利车手回答说：“不，我没有新轮胎了。

“我决定在阶段开始的时候出去而不是尾声的时候，有两个原因。第一，我预计阶段结束前车流会很乱；第二，我只是很清楚这个想法，并且我就去到赛道上，做了我们做到的工作。老实说，我不认为我能在阶段后期做得更好，所以我今天相当高兴。“

莱克勒克在无线电通讯中告诉车队他对那一圈感觉很好，不过他其实一度担心那一圈在一号弯就搞砸，但是从皮埃尔·加斯利身上得到启发。

“我不想说那是完美的一圈。你总是能做得更好。但老实说，我当时想做的，我做到了。”摩纳哥人表示。

“我有点害怕，因为我在进入一号弯时非常非常晚地，但是设法进入了弯角，并且出弯也挺好。我认为我在4号弯里有点转向过度，但是我不知道轮胎是否能够坚持到底。

“我在这里非常快，我从FP3到排位赛的进入非常大，在驾驶方面，对赛道利用得更多，在右侧的路肩，实际上是看皮埃尔·加斯利的车载，所以感谢皮埃尔！最后一弯是我整场排位赛里一直挣扎的地方，我终于在最后一圈里设法跑好了。我十分高兴。”

 

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