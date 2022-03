莱克勒克解释在巴林击败维斯塔潘的策略秘诀

比赛中,莱克勒克与队友卡洛斯·塞恩斯第一二名完赛,为法拉利赢得了久违的开门红。比赛伊始,摩纳哥人曾受到来自红牛车手马克斯·维斯塔潘的猛烈进攻,后者在比赛尾声由于燃油系统故障而被迫退赛。

第一节,两人为争夺领先位置连续三圈互相超越。凭借DRS,维斯塔潘在一号弯拔得头筹,但法拉利小将在四弯道很快又夺回了领先。

在赛后的新闻发布会上,莱克勒克解释了自己是如何通过在1号弯道提前刹车来确保DRS在可使用范围之内,从而保证即便维斯塔潘占得先机,自己也可以在接下来的直道上立即采取反击。

这一策略最终帮助莱克勒克成功甩开了红牛小将,后者在1号弯道一次不成功的超越动作令其轮胎锁死并偏离赛道。这使得莱克勒克成功守住第一,并利用DRS持续拉开差距。

“我只是跟着进入了2号弯道,因为我只落后一个弯,然后在回到4号弯时我超过了马克斯。这很棘手,但也很棒,”代表法拉利获得自2019年新加坡大奖赛以来首场胜利的莱克勒克表示。

“这已经是极限了,比赛很艰苦,但我们总是留给对方空间,这点很好。尾随他进入2号弯比我预期的,或是说比我去年所经历地要更容易预测,所以这很好,我们一直非常接近。”

“我总是在进入1号弯的时候很早就刹车,这样我就可以在4号弯开启DRS,结果我成功了三次,因此得以继续保持领先。”

“这也很棘手,因为耗费精力让我非常挣扎,并且我还需要控制好这点,但在超车三圈后,我处在了一个更好的窗口,可以再次发力,以建立一点优势来掌控我的比赛。”

Leclerc ultimately came out on top in his fight with Verstappen, who later retired

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images