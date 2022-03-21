莱克勒克解释在巴林击败维斯塔潘的策略秘诀

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比赛中，莱克勒克与队友卡洛斯·塞恩斯第一二名完赛，为法拉利赢得了久违的开门红。比赛伊始，摩纳哥人曾受到来自红牛车手马克斯·维斯塔潘的猛烈进攻，后者在比赛尾声由于燃油系统故障而被迫退赛。

第一节，两人为争夺领先位置连续三圈互相超越。凭借DRS，维斯塔潘在一号弯拔得头筹，但法拉利小将在四弯道很快又夺回了领先。

在赛后的新闻发布会上，莱克勒克解释了自己是如何通过在1号弯道提前刹车来确保DRS在可使用范围之内，从而保证即便维斯塔潘占得先机，自己也可以在接下来的直道上立即采取反击。

这一策略最终帮助莱克勒克成功甩开了红牛小将，后者在1号弯道一次不成功的超越动作令其轮胎锁死并偏离赛道。这使得莱克勒克成功守住第一，并利用DRS持续拉开差距。

“我只是跟着进入了2号弯道，因为我只落后一个弯，然后在回到4号弯时我超过了马克斯。这很棘手，但也很棒，”代表法拉利获得自2019年新加坡大奖赛以来首场胜利的莱克勒克表示。

“这已经是极限了，比赛很艰苦，但我们总是留给对方空间，这点很好。尾随他进入2号弯比我预期的，或是说比我去年所经历地要更容易预测，所以这很好，我们一直非常接近。”

“我总是在进入1号弯的时候很早就刹车，这样我就可以在4号弯开启DRS，结果我成功了三次，因此得以继续保持领先。”

“这也很棘手，因为耗费精力让我非常挣扎，并且我还需要控制好这点，但在超车三圈后，我处在了一个更好的窗口，可以再次发力，以建立一点优势来掌控我的比赛。”

Leclerc ultimately came out on top in his fight with Verstappen, who later retired Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

同时在进站阶段，莱克勒克也成功保持了领先维斯塔潘的优势。红牛曾两次试图通过undercut来帮助其卫冕冠军实现反超，但均未果。

当被问及对于与莱克勒克缠斗的看法时，维斯塔潘表示：“还行，我认为总体上我没有很好地平衡进攻，但我或多或少尝试用了两次DRS。这很有趣，我和查尔斯打了精彩的一仗。”

荷兰人还补充表示:：查尔斯也是一位优秀的车手，所以和他较量很有趣。”

补充报道/Adam Cooper

翻译/小飞侠