莱克勒克指望法拉利在有望赢下英国时采取“战略行动”

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在银石排位赛中，卡洛斯·塞恩斯以0.072秒的优势力压卫冕冠军马克斯·维斯塔潘，拿下了个人职业生涯的首个杆位。荷兰人的最后一圈受到了第三名的莱克勒克所引发的黄旗影响。摩纳哥人在最后一个飞驰圈中由于压到了一滩积水，在出Chapel弯时发生了赛车打转。

莱克勒克赢得了本赛季巴林和澳大利亚的比赛胜利。他表示，如果塞恩斯能将他的优势转化为F1首胜，那么他会“非常高兴”，尽管他相信车队的首要任务是以一二完赛。因此，他暗示法拉利的指挥团队可能会介入“战略行动”。

“当然，如果卡洛斯能赢得比赛，我会非常高兴，” 由于个人失误而与杆位失之交臂误的莱克勒克表示。“但我不会掩饰我也想赢。不过我认为最重要的是我们能以一二完赛，不管是用什么方法。如果我们能在赛车之间采取战略行动，我很确定我们会那么做的。我对赛车很有信心，所以让我们拭目以待。”

塞恩斯希望可以在比赛中找回周五第二节练习里他找到的良好的赛车平衡，而周六的第三节练习里，赛车在通过高速弯时的平衡表现并不理想。

西班牙人很惊讶自己拿到了杆位，部分原因是一个错误的差值令他在Q3时并不确定自己的速度，并且他还在进入Stowe弯时耗尽了电池。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

谈起莱克勒克，塞恩斯承认俩人将齐心协力，共同对抗红牛对手维斯塔潘，以及将从第四起步的塞尔吉奥·佩雷兹。

西班牙人表示：“我同意。我认为我们会像一个团队一样合作，就像我们整个赛季所做的那样。我很确定在查尔斯和我之间，我们可以和马克斯展开一场战斗，当然也不会忘记塞尔吉奥，他也会发起进攻。他们在第三节练习里的速度非常快，所以我认为如果我们能够齐心协力，我们可以带回一二。”

法拉利领队马蒂亚·比诺托表示，尽管取得了“惊人的成绩”，但正赛将是一场与排位赛“不同的场景”，并且他也“尚不清楚”什么是最佳的轮胎或进站策略。

然而在接受天空电视台采访时，意大利人表示，尽管莱克勒克在西班牙和巴库的退赛令车队面临着可靠性问题，加上红牛已经赢得了最近的六场比赛，但世界冠军仍然有待一争。

“本赛季他们赢了七场比赛，我们只赢了两场，“马蒂亚表示。“但有几场比赛在领先情况下，我们遇到了可靠性的问题，所以我认为原先打个5-4或者4-5可能很容易。战斗非常激烈，还有很多比赛要进行。可靠性对我们来说是一个问题，但对他们来说可能也是。每一场比赛都必须完赛，所以我们会再接再厉并走着瞧。”

翻译/小飞侠