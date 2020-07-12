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莱克勒克第一时间为与维特尔相撞认错

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莱克勒克第一时间为与维特尔相撞认错
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2020年7月12日 下午2:21

查尔斯·莱克勒克第一时间承认两辆法拉利赛车在斯蒂利亚大奖赛开场圈相撞退赛是他的错。

比赛刚刚开始，从中间位置发车的两辆法拉利赛车在3号弯里相撞。莱克勒克骑到路肩后，撞上了左侧的维特尔，直接撞掉了队友的尾翼。

两位法拉利赛车在第一圈结束时回到维修区，维特尔直接退赛，而莱克勒克虽然换上硬胎返回赛道，但是多跑3圈后因为受损严重，直接回到车房后退出了比赛。

在即时电视采访区，维特尔和莱克勒克面对面进行了交流，而摩纳哥人向Sky Sports透露自己向队友道歉。

“我道歉了，显然在这种时候任何借口都不足够，我对自己非常失望，”摩纳哥人说，“今天我做了非常糟糕的事情，我让车队失望了。”

“我只能表示道歉，但这也不足够。我希望自己能从中吸取教训，在下场比赛以更强的姿态回归。”

“这不是我们需要的。车队不需要这样的事情，我葬送了车队的所有努力。我非常抱歉，但这不足够。“

当被问到是否觉得自己尝试挤入内线的动作过于乐观，莱克勒克回答说：“是的，的确是那样。”

很快，摩纳哥人又在推特上再次进行道歉，而且表示“维特尔没有任何过错”。

这是这两位法拉利车手自去年的巴西大奖赛后再次相撞，并且都以双双退赛收场。

当被问到事发的情况，维特尔表示：“当时我在同两辆赛车交战，我们已经有三辆车进入3号弯，非常意外因为我在中间，而我没有预料到查尔斯会做尝试。”

“我觉得那里没有任何空间，显然很大的遗憾，我们应该避免这样的事情，但是我没法做得不同。”

“我当时很小心、保守，因为（赛道上）已经非常忙碌，那是一个回头弯，非常窄，我试着为直道摆正赛车，然后我意识到赛车有很大的损伤。我不认为那一类有任何空间。显然那是我认为我们相撞的原因。”

法拉利本赛季开局不佳，尽管莱克勒克在上周的比赛中拿到第二名，但不能掩盖SF1000赛车竞争力不足。意大利车队已经千赶万赶，把部分原计划在匈牙利启用的升级套件带到了第二场在红牛环的比赛。

在周五练习里有不错的反馈之后，两辆赛车退赛使得车队失去了评估新套件的重要机会。

“遗憾，”维特尔表示，“显然同样的赛道是一个奖励，今天的条件非常相似。但是我们不会得到答案。赛车在周五的感觉好了一点，我们真的想跑好比赛，跑几圈看看赛车什么情况，不幸的是不会得到答案了。”

 

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