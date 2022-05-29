莱克勒克相信法拉利能在摩纳哥接受“惊喜”

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上周末在西班牙，莱克勒克原本将要迎来胜利，他与处在第二位置的红牛车手间已拉开16秒的差距，不过之后法拉利赛车动力单元的涡轮增压器和MGU-H受损让胜利付之东流。

这场失利让莱克勒克本赛季第一次丢掉了F1车手冠军榜头名位置，他的红牛对手马克斯·维斯塔潘拿下了连续第三场胜利，领先莱克勒克6个积分来到积分榜首。

不过大家认为本周末的摩纳哥比赛法拉利应该成绩不错，因为F1-75赛车本赛季迄今在慢速赛道上表现强劲。红牛则倾向于在直道速度上表象更优，而这一点在摩纳哥没有那么重要。

比赛前的周四，莱克勒克表示法拉利为赛车“做好了全面准备”，不过并不确定车队是否有幸能在摩纳哥拿下比赛，他认为竞技状态也许会有些意外起伏。“

我们在这里是不是能取得胜利，我不知道，” 莱克勒克说，“不过我觉得这场比赛会有一些惊喜，因为正如我们去年看到的，而去年整个赛季我们的赛车都没那么有竞争力。但是我们来到了摩纳哥，为这条赛道做了最佳准备。可能会有些我们想不到的车队在这条赛道上表现突出，让我们惊讶。不过我很肯定我们将全力争胜。”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2021年，莱克勒克令人惊喜地在摩纳哥为法拉利拿下杆位，但因为在周六排位赛最后撞车对赛车造成的持续性损坏而无缘周日正赛发车。从职业生涯早期开始，莱克勒克在家乡赛道上的运气就一直不怎么好，2021年的事件是这种坏运气的最新体现。

至今莱克勒克没有在摩纳哥成功完赛。2017年F2比赛中他因为悬挂故障退赛；一年后他在公国与布兰登·哈特利撞车后退赛，让莱克勒克进入F1之后的首次主场出战早早结束，当时他效力的是阿尔法·罗密欧车队。2019赛季，撞墙给赛车造成了持续性损失，之后莱克勒克努力想在场上把位置追回来，最后同样没有完赛。去年，排位赛中造成的持续性损伤让他最终无法参加正赛。5月中，莱克勒克在摩纳哥又撞了，这次他驾驶的是尼基·劳达的经典法拉利312B3，刹车故障让他在Rascasse弯撞车。

被Motorsport.com问及摩纳哥的不良纪录是否会对本周末的比赛造成心理影响时，莱克勒克回答道：“不，不会，我没想这些。总的来说，这不是我最幸运的一条赛道，不过人生就是这样，会发生这种情况。这是赛车的一部分，有时候事情就不朝着你想要的方向进行，希望今年能够顺利吧。不过我采取的方式和跑2022年前几场比赛的一样，因为目前这样做挺成功的，希望在家乡也能获得成功。”

昨天排位赛里，莱克勒克不出意外地摘下了杆位，有望终结自己在家门口的魔咒并且从王室包厢前的领奖台上登顶。